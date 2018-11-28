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稱客患濕疹 游說買療程 凱詩美容師被指涉無牌行醫

【明報專訊】消費者委員會前日點名譴責開業30年、設16間分店的凱詩美容集團。香港美容監察、民主黨消費者權益政策副發言人袁海文昨於記者會表示，曾接獲6宗有關凱詩美容的投訴，涉款20萬元。有個案受害人聲稱凱詩美容師說她患濕疹，推銷她買療程，惟事後全臉「出粒粒」和紅腫。立法會議員郭家麒表示，該美容師可能已涉及無牌行醫。

今年25歲、光顧凱詩美容兩年的H小姐表示有酒精敏感，酒後面部會出紅印。今年6月凱詩美容師稱她臉上紅印是濕疹，更展示多張濕疹圖片，警告她不好好處理就會蔓延。H小姐被游說半小時後，參加6萬元療程。

6萬元療程 客稱用後全臉粒粒

首次療程後，H小姐感臉上刺痛，但職員表示這是正常現象。但7月尾第二次療程後，H小姐不但臉上出現粒粒，眼睛更腫得睜不開，遂馬上求醫，醫生判斷為皮膚敏感。H小姐要求退款，凱詩至今仍沒處理。

袁海文表示過往處理美容投訴時，不少美容院都因為害怕影響商譽而跟進，唯獨凱詩從不回應其投訴信。他又稱近年出現不良促銷新趨勢，例如美容師聲稱顧客患有疣、濕疹等疾病，聲稱倘若不解決會蔓延或傳染家人，挑起消費者恐慌。凱詩美容昨日截稿前未有回覆。

消委會總幹事黃鳳嫺昨於港台節目《千禧年代》表示，凱詩職員已來電表示最近因「人手調配」問題，沒及時處理投訴，將盡快與消委會聯絡。

稱因人手調配沒及時處理投訴

本身是醫生的立法會議員郭家麒解釋，濕疹、疣、暗瘡都是醫學病症，如該美容師作出醫學斷症後再提供治療方案，應已觸犯「無牌行醫」。郭又表示「這些情况只能放蛇打擊，否則解決不到」，批評衛生署執法不力。

衛生署昨回覆，任何人並非已註冊而從事內科或外科執業，或作任何醫學診斷、訂明任何醫藥治療或施行任何醫藥治療而導致該人受人身傷害，即屬違法。署方如收到投訴或舉報，會轉介警方跟進。

相關字詞﹕袁海文 消費者委員會 凱詩美容

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