台食藥署檢查發現 流感疫苗現懸浮物 供港批次已打7.5萬劑

港停注射 料周六恢復

台灣食藥署早前因應流感疫苗外觀出現異常，提高疫苗外觀檢查的比例，在43.8萬劑三價疫苗中，發現4劑含有黑色懸浮物，並在8萬劑四價疫苗中，發現9劑有白色懸浮物，近52萬劑將全數退運或銷毁。

賽諾菲巴斯德發言人昨表示，有17.5萬劑、與台灣同批次的四價疫苗供港，涉事疫苗外盒標示批號及針上標籤批號分別為R3J721V和R3J72，該批疫苗在法國製造，目前沒有證據顯示品質、安全或功效受影響。本港沒有進口涉事三價疫苗，而供港涉事批次的四價流感疫苗，目前沒有收到含有白色懸浮物的報告。

17.5萬劑供港 沒懸浮物報告

發言人續稱，台灣涉事樣本已運抵法國總部化驗。因應台灣事件，藥廠即時採取預防措施，包括暫停將3.6萬劑涉事的四價疫苗存貨推出市場，改為供應其他批次予公私營醫療機構，並為仍持有涉事批次的醫療機構更換疫苗。

本港衛生署表示，初步統計本地有接近10萬劑涉事四價疫苗未使用，包括藥廠存貨。換言之，目前已注射7.5萬劑量受影響疫苗。署方已即時暫停使用有關疫苗，長者服務中心將暫停流感疫苗接種服務，直至新一批次疫苗抵港。另要求賽諾菲提交調查報告，並要求賽諾菲及另一藥廠進口額外數量疫苗以滿足本地需求。

或因保存溫度不當

醫管局表示，轄下公立醫院及門診診所已即時暫停流感疫苗接種服務，並要求要藥廠補給其他批次疫苗，預計可於本周六陸續恢復服務。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，空氣污染物進入疫苗或保存溫度不當，均有可能導致疫苗出現白色懸浮物。他解釋，疫苗含有蛋白質、抗生素等物質，如儲存溫度超出2℃至8℃範圍，或會令一些成分結晶，積聚成懸浮物。崔認為已注射的市民不用擔心，因疫苗內懸浮物少，加上流感疫苗屬肌肉注射，相信細微的懸浮物不會進入血管造成栓塞。

藥劑師：懸浮物少不用擔心

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港目前未踏入冬季流感高峰期，相信短期暫停注射流感疫苗對流感疫情的影響不大。