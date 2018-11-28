環團回收紙包盒 七成屬維他

批多次接觸無下文 促辦回收

綠色力量點算收集到的紙包飲品盒，發現維他奶集團生產的紙包盒最多，佔整體73.5%，第二、三位分別是太古可口可樂（9.1%）和雀巢（8%）。該組織亦有到超市統計紙包盒產品數量，頭3位排名不變，但比例不同，分別是維他（53%）、太古可口可樂（26%）及雀巢香港（8.6%）。

綠色力量高級教育及項目主任余健綱表示，維他奶集團是本港最大的紙包飲品生產商，惟該公司未有負起污者自付責任。余引述維他奶的《可持續發展報告》表示與社區「攜手解決社會和環境問題」，但綠色力量自2016年起多次以電郵及會面接觸維他奶，亦曾將4000名市民簽名要求生產商履行回收責任，但至今未見維他奶有任何行動，令人失望。綠色力量聯同23個團體，包括多個紙包飲品盒社區回收團體，今日向維他奶發出聯署公開信，要求該公司立即回收再造其產生的紙包盒廢物。

維他奶：致力研究替代方案

對於環團訴求，維他奶未有正面回應，只稱會致力研究替代解決方案；太古可口可樂表示，該公司自2016年起支持環團推出紙盒回收試驗計劃，現時與政府、環團及回收業界商討在本港開展紙包飲品盒的回收及處理工作。