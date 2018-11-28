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回收商斥千萬 紙包盒回收廠料明年投產

【明報專訊】紙包飲品盒缺乏回收渠道，回收率近乎零。有回收商計劃投資約1000萬在元朗工業邨建廠房，回收紙包盒，再造成紙漿原料，運回內地再造，料最快明年中投產，初期每日回收2公噸，之後逐步增至10公噸（相等90萬個盒）。該回收商指出，最大挑戰是建立回收網絡，收集足夠數量的紙包盒，初步構思在學校及綠在區區設立回收點，有助減低運輸成本，長遠促請政府立法推行生產者責任計劃，讓生產者及消費者共同承擔回收成本，推動建立循環經濟。

環保署：積極考慮納回收範圍

環保署未有回應是否會將紙包飲品盒納入生產者責任計劃，但表示會積極考慮納入回收範圍。發言人稱，繼塑膠購物袋、廢電器電子產品及玻璃飲料容器後，政府下一個目標是塑膠容器，並已確定會推行生產者責任計劃。至於未來應否就其他物品引入生產者責任計劃，必須考慮有關物品對堆填區負擔、能否明確界定規管範圍、有否足夠處理設施，以及回收物料有否出路等。

資訊機密處理有限公司負責人葉文琪表示，該公司獲回收基金撥款300萬元，作為推行回收紙包盒的部分成本，該公司需再投資約700萬元租用廠房及購買機器，整個項目成本合共約1000萬元。

初期日收2公噸 終至10噸

環保署資料顯示，2016年棄置於堆填區的包裝飲品盒為每日83公噸，約等於747萬個，約佔整體都市固體廢物約1%。包裝飲品盒由紙、塑膠、金屬薄膜等物料複合製成，世界各地均有回收紙包盒，例如日本和台灣的紙包盒回收率分別有45%及30%。

葉文琪表示，數年前已計劃回收紙包盒，惟覓廠房遇到困難，未能成事，直至最近在元朗工業邨覓得一個約2萬平方呎廠房，才決定落實計劃，稍後會向內地訂購機器，料最快明年中投產。

擬學校綠在區區設回收點

他說，回收紙包盒最大挑戰是回收網絡不足，運輸成本高，公司計劃與全港中小學及大學合作，以及與環保署商討，在各區的「綠在區區」設置回收桶，方便市民分類回收。他預計廠房投產初期，每日收集2公噸紙包盒，之後逐步增至10公噸。至於回收的紙包盒會打碎及加水製成紙漿，變成造紙原料，以便符合內地標準，運回內地再造，料每公噸售價約2000元，較打包廢紙高逾倍；餘下的鋁膜會運到台灣再造成建材，例如複合板。

明報記者 馬耀森

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