兩年前誤吞藥物「無得救」 放歸貝澳食垃圾更密

【明報專訊】2011年流落貝澳的黃牛Billy，被居民形容為「牛明星」，更為牠開設facebook粉絲專頁，專頁稱Billy少時失去雙親成了孤兒，更被村狗咬至重傷，由獸醫和區內街坊共同照顧療傷逾一年，其後自主決定跟隨區內的水牛群生活，而成了「傳奇」。關注區內牛的市民牛媽稱，據聞兩年多前，Billy誤吃市民留下的「某些藥物」，要由漁護署治理，她引述署方當時稱Billy已「無得救」，她懇求對方讓Billy返回貝澳度過餘生。
專頁稱少失雙親 犬咬至重傷
翻查資料，Billy一生經歷不少傷痛，有義工於六七年前救起當日僅如唐狗般大的Billy，指當時Billy身受重傷，疑被狗咬，右邊臀部被咬至整塊肌肉不見了，因而被送往貝澳的獸醫診所搶救，治療約一年後痊癒，但傷口位置仍見疤痕；及後某日Billy奔向區內的水牛群，出奇地不受排斥，因而出現水牛群在浸泥漿浴時，Billy在旁吃草的奇景，被區內居民形容為「傳奇」。
跟水牛群生活 「出奇」未受排斥
牛媽近年關注該區的牛，用草餵養牠們，她稱據聞兩年多前，Billy誤吃露營者留下的「某些藥物」，情緒和行為異常，要經漁護署治療，其間她向署方跟進Billy病情，獲告知牠「無得救」、「搞唔掂」，於是她懇求署方放生Billy，讓牠返回貝澳度過剩下的日子。然而Billy回到貝澳後，食垃圾情况更嚴重，「個個垃圾桶都去找」。