兩年前誤吞藥物「無得救」 放歸貝澳食垃圾更密

專頁稱少失雙親 犬咬至重傷

翻查資料，Billy一生經歷不少傷痛，有義工於六七年前救起當日僅如唐狗般大的Billy，指當時Billy身受重傷，疑被狗咬，右邊臀部被咬至整塊肌肉不見了，因而被送往貝澳的獸醫診所搶救，治療約一年後痊癒，但傷口位置仍見疤痕；及後某日Billy奔向區內的水牛群，出奇地不受排斥，因而出現水牛群在浸泥漿浴時，Billy在旁吃草的奇景，被區內居民形容為「傳奇」。

跟水牛群生活 「出奇」未受排斥

牛媽近年關注該區的牛，用草餵養牠們，她稱據聞兩年多前，Billy誤吃露營者留下的「某些藥物」，情緒和行為異常，要經漁護署治療，其間她向署方跟進Billy病情，獲告知牠「無得救」、「搞唔掂」，於是她懇求署方放生Billy，讓牠返回貝澳度過剩下的日子。然而Billy回到貝澳後，食垃圾情况更嚴重，「個個垃圾桶都去找」。