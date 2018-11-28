漁護署：接食垃圾膠袋報告 特驗死因 Billy牛已病兩年 何來：覓獸醫抽垃圾未果

漁護署繼前晚在facebook發布Billy死訊後，昨進一步回覆稱，本月24日接獲市民報告後，同日到場檢走Billy屍體，由於曾有市民報告Billy有食垃圾及膠袋的習慣，故為進一步了解死因和基於對動物福利的長遠考慮，而進一步檢驗。

漁署：慣被餵飼或垃圾箱覓食

署方續稱，一直以不同方式減少Billy向遊人索取食物或從垃圾桶中搜尋食物的機會，如引領牠離開遊人範圍、建議改良垃圾桶等，指有些牛習慣被餵飼後，會主動向遊客搶食物，甚至在垃圾箱覓食，包括膠袋，而牛進食人類餵飼的食物後，或因突然改變食物種類及進食模式，導致消化不良、阻塞食道，長遠或對牛及生態造成影響。

據署方2013年統計，全港共1110頭野生黄牛及120頭水牛。署方稱，曾接獲市民報告有關小部分牛習慣被餵飼後食膠袋或垃圾，但未有備存因而生病或死亡的數字。

大嶼山愛護水牛協會主席何來稱，Billy年幼時受重傷，治療一年多才痊癒（見另稿），因此由人照顧長大的牠不抗拒人類，「但其實潛伏很大風險，牠周末時會站在燒烤爐旁，等人餵或搶別人的麵包吃」。

何來籲遇牛保持10呎 拿走食物

Facebook專頁「梅窩牛牛都哪裡去了？」指出，近年Billy健康狀况很差，毛色暗啞、腹部腫脹卻骨瘦如柴。何來透露，Billy因食垃圾而病了兩年多，今年情况更見嚴重。她說，牛會對人餵飼的食物有印象，繼而尋找相關氣味，例如食物包裝紙，「牠不知道是不能吃」。她稱，曾聯絡外國獸醫，冀為Billy動手術抽出體內垃圾，惜未能成事。她建議，市民遇見牛時應保持超過10至15呎距離，或拿走食物，令牛離開。