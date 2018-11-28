林鄭支持淨值-4 微升1點

指政治板塊改變 對施政無大影響

對於陳凱欣贏得立法會九龍西補選議席，特首林鄭月娥昨日出席行政會議前稱，「每一次選舉造成政治板塊改變，對我的施政無大影響」。她又說，自去年7月1日上任後非常重視與立法會合作，會繼續以這想法與所有議員合作，回應各黨派議員對特區施政的意見；又指政府「最重視公平公正誠實選舉」。

港大民研於本月11月15至19日，透過真實訪問員以隨機抽樣方式，以電話訪問1000名巿民。結果顯示，特區政府民望與一個月前比較變化不大，最新滿意率為35%，不滿率為46%，滿意淨值為負11個百分點，較上次調查下跌7個百分點。對特區政府的信任程度方面，最新信任比率為45%，不信任比率為39%，信任淨值為正6個百分點，較上次調查下跌9個百分點。

社會狀况評價方面，在經濟、民生及政治狀况當中，市民仍然最不滿現時的政治狀况，而3項滿意淨值全部為負值，依次為負2、負28和負39個百分點。