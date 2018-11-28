李卓人：民主派本土派 地區議題可合作

今次補選投票率與3月補選相若，李卓人說，在投票當日下午已知道選情危急，因投票率未有高於上次補選，當時已覺得未必有勝算。對於今次落選，他相信是在爭取外傭權益和以往曾支持修改《議事規則》等不同議題上流失游離票，亦未能爭取選民出來投票支持自己。

形容DQ「萬惡之源」 致年輕人失代表聲音

李卓人形容，在政治光譜「碎片化」之下，民主派和本土派在比例代表制本可「共生共存」，但DQ是「萬惡之源」，令年輕人失去代表聲音，他亦理解這些選民覺得民主派代表不了他們。大部分民主派既不支持自決，也不支持港獨，如何可與這些派別溝通？李卓人認為彼此仍有共同理念，舉例提倡港獨的民族黨被取締後，「整個民主派出來（遊行聲援）」，強調民主派也願意支持他們，即使理念有不同，但在自由等原則問題上仍能合作。

稱民主派倘擁抱本土派 將顧此失彼

有意見認為本土派不會支持民主派，原因是民主派過去多次在言行上與本土派「割蓆」。李卓人承認，每人在比例代表制下都要照顧其支持者，若民主派全面擁抱本土派的理念，本身的支持者亦不會認同，出現顧此失彼的困局。李卓人認為，在DQ浪潮下，無論民主派和本土派都要思考如何可令本土派的聲音獲得代表，舉例民主派可多與本土派溝通，減少本土派眼中民主派的「原罪」，本土派亦可嘗試尋找能為他們發聲而不會被DQ的人。

李卓人認為，民主派面對的問題不是數個月時間便可解決，而是需要一兩年，讓整個民主派「解結」。他相信，區議會工作和地區議題可以是民主派和本土派合作的契機，若有本土派參選區議會亦樂見其成，因在區議會內難單打獨鬥，兩派合作空間會更大。

明報記者 梁智康