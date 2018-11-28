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答選舉主任 朱凱廸：不撐港獨 自決不變 批「是否撐港獨成自決選項」圖扭曲立場

【明報專訊】鄉郊代表選舉明年1月舉行，立法會議員朱凱廸上周報名參選他居住的元朗元崗新村居民代表，因他過往曾提倡民主自決，外界關注他能否入閘參選。選舉主任向他提出5條問題，包括「是否繼續不支持港獨」、「是否提倡或支持『香港獨立』為前途自決的選項」等，朱昨日回覆選舉主任稱自己不支持港獨，但和平主張港獨是《基本法》保障的權利（見表）。他批評相關提問反映參選人不單不可主張港獨，還要反對別人主張港獨，邏輯荒謬，違反基本法和人權法對言論自由的保障。

曾表效忠基本法特區 「再問是濫權」

法政匯思召集人、大律師吳宗鑾認為基本法104條中擁護基本法和效忠香港特區的相關要求，未必適用於鄉郊代表選舉（見另稿）。

朱凱廸表示，在交提名表時和就任立法會議員時皆已作出聲明擁護基本法和效忠香港特區，認為選舉主任向他再提問是濫權、「畫蛇添足」。朱在報名時沒有簽署確認書，他曾向助理選舉主任強調，法例只要求他在報名表上作出聲明，他「唔會做多」。

他解釋，自己主張的民主自決是在人大提出「8．31框架」後，港人要取回前途決定權，包括但不限於修改基本法158及159條；他又說，選舉主任問及是否支持「香港獨立」為前途自決的選項，是用框架扭曲他的主張，誤導公眾，因前途自決非確定主張，「不是話幾時要搞公投」、有多少項目予人選擇。他批評，「自決是紅線」因為容許港獨作為選項，說法荒謬。

指政府濫權「無路捉」 為官司作準備

被問到被取消參選資格的機率，他認為不需要因為選舉主任向他提問就扭曲自己立場，又指北京政府和特區政府若要濫用權力，根本「無路捉」。他說曾與法律團隊商量，若要打官司，有準備捍衛合理的立場。

大律師吳宗鑾認為由於鄉郊代表非基本法104條列明的公職，朱凱廸被取消參選資格的可能性不大，惟現時香港「咩都有可能發生」。香港眾志周庭年初參選港島區補選被取消參選資格，選舉主任在「DQ」她的理由中指眾志雖不提倡港獨，但同意公投應包括獨立和地方自治等選項，吳宗鑾認為朱凱廸的說法與眾志沒有大分別，他指在DQ周庭後，特首林鄭月娥曾指「港獨是選項」已不能接受。吳認為對朱日後會否在立法會和區議會選舉被DQ感悲觀和「有風險」。

資深大律師湯家驊認為，朱不了解基本法和言論自由，其說法未必為法庭所接納。他說，擁護基本法不只接受，更要進一步推廣，而《公民權利和政治權利國際公約》下保障的言論自由，不包括影響國家安全的言論，與是否有暴力言論無關。湯認為現時距離立法會選舉和區議會選舉還有一段時間，難以斷言若朱在鄉郊代表選舉被DQ，會否令他在日後參選區議會和立法會同樣被DQ，因為在這段時間，朱凱廸可以經常表現真誠擁護基本法。

鄉郊代表選舉候選人簡介會將於明日舉行，預料朱凱廸能否「入閘」在此前會有結果。

相關字詞﹕基本法 基本法104條 鄉郊代表選舉 朱凱廸

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