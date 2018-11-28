港聞

港聞一

下一篇 上一篇

國家科技部：受精卵體外培養禁逾14天

【明報專訊】賀建奎的基因編輯嬰兒項目據稱獲相關醫療機構倫理委員會審查批准，雖然遭否認，但也讓人關注這個委員會的作用。其實在內地醫療機構和政府衛生部門均設由醫學專業人員、法律專家及非醫務人員組成的獨立組織倫理委員會，職責為核查臨牀試驗方案及附件是否合乎道德，並為之提供公眾保證，確保受試者的安全、健康和權益受保護。一般來說，衛生部門的倫理委員會主要提供諮詢，而醫療機構的倫理委員會負責研究項目的審查。

表明賀建奎研究違規

賀建奎的研究被質疑有違倫理，國家科技部更表明已經違規。科技部副部長徐南平昨稱，《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》規定，允許以研究為目的對人體胚胎基因編輯和修飾，但體外培養期限自受精或者核移植開始不得超過14天，基因編輯嬰兒如確認已出生，屬於被明令禁止的，將按有關法律和條例處理；但徐並沒表示該如何處理。上述指導原則由科學技術部、衛生部於2003年12月印發，第6條規定，「利用體外受精、體細胞核移植、單性複製技術或遺傳修飾獲得的囊胚，其體外培養期限自受精或核移植開始不得超過14天」，以及「不得將前款中獲得的已用於研究的人囊胚植入人或任何其它動物的生殖系統」。

另內地「封面新聞」報道，46名律師前晚發表聯署聲明，稱賀建奎違法進行人體胚胎活動，建議警方立案偵查並採取強制措施，隔離保護兩名基因編輯嬰兒，並調查各方以追究責任。

相關字詞﹕賀建奎 《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》 科技部 倫理 人類胚胎 基因編輯

上 / 下一篇新聞

何志平案開審 聯國大會前主席作供 涉賄非洲高官 最高可囚85年 15人陪審團無華裔
何志平案開審 聯國大會前主席作供 涉賄非洲高官 最高可囚85年 15人陪審團無華裔
首名控方證人曾應何邀請訪港 內地晤習近平
首名控方證人曾應何邀請訪港 內地晤習近平
何志平紫衣上庭 貿發局前代表旁聽
何志平紫衣上庭 貿發局前代表旁聽
膠袋藏兩貓棄花叢 青年遭官斥冷血囚4月
膠袋藏兩貓棄花叢 青年遭官斥冷血囚4月
答選舉主任 朱凱廸：不撐港獨 自決不變 批「是否撐港獨成自決選項」圖扭曲立場
答選舉主任 朱凱廸：不撐港獨 自決不變 批「是否撐港獨成自決選項」圖扭曲立場
104條是否適用村代表 梁美芬：有爭議空間
104條是否適用村代表 梁美芬：有爭議空間
李卓人：民主派本土派 地區議題可合作
李卓人：民主派本土派 地區議題可合作
選舉壓力大團隊「搏命」 李曾哭兩三次
選舉壓力大團隊「搏命」 李曾哭兩三次
林鄭支持淨值-4 微升1點
林鄭支持淨值-4 微升1點
漁護署：接食垃圾膠袋報告 特驗死因 Billy牛已病兩年 何來：覓獸醫抽垃圾未果
漁護署：接食垃圾膠袋報告 特驗死因 Billy牛已病兩年 何來：覓獸醫抽垃圾未果
兩年前誤吞藥物「無得救」 放歸貝澳食垃圾更密
兩年前誤吞藥物「無得救」 放歸貝澳食垃圾更密
話你知﹕牛胃分4部分 最大容量達184升
話你知﹕牛胃分4部分 最大容量達184升
回收商斥千萬 紙包盒回收廠料明年投產
回收商斥千萬 紙包盒回收廠料明年投產
環團回收紙包盒 七成屬維他
環團回收紙包盒 七成屬維他
台食藥署檢查發現 流感疫苗現懸浮物 供港批次已打7.5萬劑
台食藥署檢查發現 流感疫苗現懸浮物 供港批次已打7.5萬劑
稱客患濕疹 游說買療程 凱詩美容師被指涉無牌行醫
稱客患濕疹 游說買療程 凱詩美容師被指涉無牌行醫
去年80宗截聽涉法律保密資料 飈倍半
去年80宗截聽涉法律保密資料 飈倍半
沒按圖則裝鋼筋 禮頓9月再接不合格報告
沒按圖則裝鋼筋 禮頓9月再接不合格報告
六旬胖漢跑步機暈倒危殆 在場醫輔隊急救挽命 指舒適堡無AED機
六旬胖漢跑步機暈倒危殆 在場醫輔隊急救挽命 指舒適堡無AED機
醫生籲長期病患先評估體能
醫生籲長期病患先評估體能
佔中案警助理指揮：示威者三阻去路 感欲衝立會
佔中案警助理指揮：示威者三阻去路 感欲衝立會
涉偷拍被捕 幼園總監免職
涉偷拍被捕 幼園總監免職
理大後年開金融科技AI主修
理大後年開金融科技AI主修
戲院票務員姦新同事囚6年
戲院票務員姦新同事囚6年
改革開放40年系列：憶滬首辦國際拍賣 派員到港學寫文件 助土地改革 梁振英︰叫批租不叫賣地
改革開放40年系列：憶滬首辦國際拍賣 派員到港學寫文件 助土地改革 梁振英︰叫批租不叫賣地
過關講課 港英政治部「好奇背景」
過關講課 港英政治部「好奇背景」
展望‧談港人角色：港制度完善 續發揮借鑑作用
展望‧談港人角色：港制度完善 續發揮借鑑作用
內地學者：土地財政之路走到盡頭
內地學者：土地財政之路走到盡頭
明年起年不逾1.5萬 公屋量料4年不達標 居屋2022年挫至1500伙
明年起年不逾1.5萬 公屋量料4年不達標 居屋2022年挫至1500伙
院舍增人均面積 擬設10年過渡
院舍增人均面積 擬設10年過渡
涉龍豐藥房連環刑毁 3漢落網
涉龍豐藥房連環刑毁 3漢落網
尊子漫畫
尊子漫畫
民主黨改選 卿姐出山選紀委
民主黨改選 卿姐出山選紀委
鄭松泰願調位 陳凱欣立會同建制一齊坐
鄭松泰願調位 陳凱欣立會同建制一齊坐
一哥率兩副處長唱《大丈夫》
一哥率兩副處長唱《大丈夫》
搭高鐵公幹 張建宗揀二等座
搭高鐵公幹 張建宗揀二等座
阿虫畫作周六拍賣 底價1000
阿虫畫作周六拍賣 底價1000
聖誕團南極南美遊 盛惠30萬
聖誕團南極南美遊 盛惠30萬
黑白攝影展 說外傭故事
黑白攝影展 說外傭故事