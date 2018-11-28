膠袋藏兩貓棄花叢 青年遭官斥冷血囚4月

案情指稱，女途人今年5月20日在元朗貿易中心附近花叢發現綁好的膠袋，揭發事件。獸醫檢驗後稱死亡的貓左眼受損和頭部血腫，生還貓頭骨骨折，最終要人道毁滅。

稱用1小時確認兩貓死 官反問何不帶看獸醫

被告李天琅被控於今年5月19日在元朗某單位，殘酷對待一隻英國短毛貓及一隻斯芬克斯貓。被告警誡下表示，見到貓打鬥後，短毛貓倒地及嘴角流血，另一貓舌頭外露，誤以為兩貓死亡，故放進膠袋棄置。

屯門裁判法院署理主任裁判官徐綺薇表示，被告聲稱看着受傷兩貓一小時，確定死亡後才放進膠袋，反問「為何不用寶貴一小時讓貓接受治療」，若即時看獸醫還有一線生機，直斥被告「冷血無情」，行為和反應並非尊重動物生命。

徐官引述途人聽到膠袋傳出貓叫聲，其中一隻還有呼吸，肯定貓被放入袋時仍未死亡，相信被告如背景報告所說，因貓就快「無得救」，不想花錢看獸醫，故犯下此案。

徐官斥被告自私和不負責任，無視居住環境限制胡亂買貓，將兩新貓與本來飼養的暹羅貓困在同一籠內，暹羅貓攻擊兩貓，兩貓明顯受傷，被告視若無睹，不帶貓看獸醫，還有閒情逸致帶暹羅貓和4犬散步。徐官追問暹羅貓去向，被告稱「散步走失咗」，徐官隨即質疑「有無這隻暹羅貓存在」。

徐官表示兩貓傷勢不尋常，惟控方沒證供顯示是人為或由貓打鬥造成，又稱本案與被告有否養貓經驗無關，直斥被告沒尊重貓的生命，剝奪牠們獲治療的機會，令牠們受到不必要的痛楚。

【案件編號：TMCC2835/18】