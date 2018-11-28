首名控方證人曾應何邀請訪港 內地晤習近平

塞爾維亞前外長 競選總統落敗

據悉，首名出庭作供的控方證人耶雷米奇曾任塞爾維亞外交部長，曾參加總統選舉但落選，去年成立人民黨，現為當地國際關係及可持續發展中心主席，控罪書沒提到他與此案有何關係。翻查資料，人民網報道耶雷米奇2012年曾應何邀請以私人身分訪港，出席中華能源基金會活動，抵港前先到內地與習近平會面。中通社報道，何2014年應耶雷米奇邀請，以基金會秘書長身分到歐洲參加一戰紀念活動，其間何代表基金會向當時受水災影響的塞爾維亞捐款10萬美元。

辯方質疑加迪奧非可信證人

第二名控方證人是基金會前顧問朱為文，據他在社交平台上簡介，他於2014至17年為中華能源基金會擔任獨立顧問，職責包括協助聯合國秘書長高級顧問團工作，亦為華信撰寫內部報告、會議紀錄及演講稿等。朱在基金會工作的時間，正好涵蓋案情中何志平涉行賄的2014至16年。

被視為此案關鍵之一的證人加迪奧，預料也會是首批作供證人。控辯雙方就加迪奧能否出庭作供、可就什麼問題作供等，一直爭論到開庭前，在案件開審當日（26日），辯方仍向法庭提交文件質疑加迪奧不是可信證人。