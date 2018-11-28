港聞

港聞一

下一篇

何志平案開審 聯國大會前主席作供 涉賄非洲高官 最高可囚85年 15人陪審團無華裔

【明報專訊】民政事務局前局長何志平涉嫌賄賂非洲高官，被控洗黑錢、違反美國《海外反腐敗法》等8項控罪，案件在當地時間周一（26日）在紐約正式開審。還押超過一年的何志平穿上鬆身的紫色上衣出庭應訊，精神不錯。庭上透露，此案涉及最少3名聯合國大會前主席，其中在2012至13年度擔任聯合國大會主席的耶雷米奇（Vuk Jeremić），預料是首名作供的控方證人，今日出庭。

明報特約記者 黃靖凝

明報記者 畢嘉敏

紐約——香港連線報道

塞內加爾前外長及基金會前顧問料亦首批作供

據了解，料在今日出庭的控方證人還包括此案關鍵人物之一、獲控方撤銷控罪的塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio），以及在何志平涉嫌行賄期間，曾為中華能源基金會工作、協助過聯合國高層官員工作的基金會前顧問（詳見另稿）。

首日審訊花了近6小時選出15名陪審員，其後由控辯雙方開案陳辭，何志平的家人未有現身法庭，但有曾任職貿發局的港人到庭旁聽。

審訊於紐約南區聯邦地區法院進行，首天歷時7小時，法官從約50名候選陪審員中，選出15人，分別4男11女。挑選過程涉及多條問題，包括是否有親友從事石油行業、是否曾使用國際電匯等。陪審員最終名單大部分是白人和非洲裔，沒有華裔陪審員。根據紐約聯邦法院制度，陪審團必須達成一致判決，被告才可定罪。

3任聯國大會主席與案相關

法官Loretta Preska揀選陪審員時，朗讀一批與案相關者的名字，詢問陪審員是否認識，當中包括最少3名聯合國大會前主席，除了耶雷米奇，還有2014至15年度擔任聯合國大會主席、被指涉及收取何志平50萬美元賄款的烏干達外長庫泰薩（Sam Kutesa），以及已故的2013至14年度聯合國大會主席阿什（John Ashe），後者同樣被指涉嫌接受何志平的賄款。名單當中還包括中國華信主席葉簡明、何志平的妻子胡慧中，以及早前為何志平擔保的男拔萃舊同學Steven Chan等。

控方斥何貪婪牟利 辯方指提供金錢非行賄

完成挑選陪審團後，控方庭審律師Paul Hayden作開案陳辭稱，何志平所有動機都是出於貪婪，他以非牟利組織身分掩蓋行賄，訛稱是「捐獻」，實際是牟取商業利益。控方又稱，原為同案被告、後獲撤銷控罪的塞內加爾前外長加迪奧，雖沒有目睹現金交易，但「目睹乍得總統收取現金禮盒後的憤怒表情」，意味該款項非純是捐獻。

辯方代表Benjamin Rosenberg則反駁，何志平雖有向涉案者提供金錢，但沒有行賄，理由是他不要求收取任何回報、全部都是以慈善為目的，而資金交換過程亦有黑紙白字證明。他又說，加迪奧的證供不可信，質疑加迪奧是為脫罪而轉成證人，亦有意競選塞內加爾總統。

何志平被控的8項控罪一經定罪，最高可判囚85年，控辯雙方過去評估何志平刑期可達15至23年。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕民政事務局 中美貿易戰 中國華信 中華能源基金會 海外反腐敗法 何志平涉賄案 何志平

上 / 下一篇新聞

首名控方證人曾應何邀請訪港 內地晤習近平
首名控方證人曾應何邀請訪港 內地晤習近平
何志平紫衣上庭 貿發局前代表旁聽
何志平紫衣上庭 貿發局前代表旁聽
膠袋藏兩貓棄花叢 青年遭官斥冷血囚4月
膠袋藏兩貓棄花叢 青年遭官斥冷血囚4月
國家科技部：受精卵體外培養禁逾14天
國家科技部：受精卵體外培養禁逾14天
答選舉主任 朱凱廸：不撐港獨 自決不變 批「是否撐港獨成自決選項」圖扭曲立場
答選舉主任 朱凱廸：不撐港獨 自決不變 批「是否撐港獨成自決選項」圖扭曲立場
104條是否適用村代表 梁美芬：有爭議空間
104條是否適用村代表 梁美芬：有爭議空間
李卓人：民主派本土派 地區議題可合作
李卓人：民主派本土派 地區議題可合作
選舉壓力大團隊「搏命」 李曾哭兩三次
選舉壓力大團隊「搏命」 李曾哭兩三次
林鄭支持淨值-4 微升1點
林鄭支持淨值-4 微升1點
漁護署：接食垃圾膠袋報告 特驗死因 Billy牛已病兩年 何來：覓獸醫抽垃圾未果
漁護署：接食垃圾膠袋報告 特驗死因 Billy牛已病兩年 何來：覓獸醫抽垃圾未果
兩年前誤吞藥物「無得救」 放歸貝澳食垃圾更密
兩年前誤吞藥物「無得救」 放歸貝澳食垃圾更密
話你知﹕牛胃分4部分 最大容量達184升
話你知﹕牛胃分4部分 最大容量達184升
回收商斥千萬 紙包盒回收廠料明年投產
回收商斥千萬 紙包盒回收廠料明年投產
環團回收紙包盒 七成屬維他
環團回收紙包盒 七成屬維他
台食藥署檢查發現 流感疫苗現懸浮物 供港批次已打7.5萬劑
台食藥署檢查發現 流感疫苗現懸浮物 供港批次已打7.5萬劑
稱客患濕疹 游說買療程 凱詩美容師被指涉無牌行醫
稱客患濕疹 游說買療程 凱詩美容師被指涉無牌行醫
去年80宗截聽涉法律保密資料 飈倍半
去年80宗截聽涉法律保密資料 飈倍半
沒按圖則裝鋼筋 禮頓9月再接不合格報告
沒按圖則裝鋼筋 禮頓9月再接不合格報告
六旬胖漢跑步機暈倒危殆 在場醫輔隊急救挽命 指舒適堡無AED機
六旬胖漢跑步機暈倒危殆 在場醫輔隊急救挽命 指舒適堡無AED機
醫生籲長期病患先評估體能
醫生籲長期病患先評估體能
佔中案警助理指揮：示威者三阻去路 感欲衝立會
佔中案警助理指揮：示威者三阻去路 感欲衝立會
涉偷拍被捕 幼園總監免職
涉偷拍被捕 幼園總監免職
理大後年開金融科技AI主修
理大後年開金融科技AI主修
戲院票務員姦新同事囚6年
戲院票務員姦新同事囚6年
改革開放40年系列：憶滬首辦國際拍賣 派員到港學寫文件 助土地改革 梁振英︰叫批租不叫賣地
改革開放40年系列：憶滬首辦國際拍賣 派員到港學寫文件 助土地改革 梁振英︰叫批租不叫賣地
過關講課 港英政治部「好奇背景」
過關講課 港英政治部「好奇背景」
展望‧談港人角色：港制度完善 續發揮借鑑作用
展望‧談港人角色：港制度完善 續發揮借鑑作用
內地學者：土地財政之路走到盡頭
內地學者：土地財政之路走到盡頭
明年起年不逾1.5萬 公屋量料4年不達標 居屋2022年挫至1500伙
明年起年不逾1.5萬 公屋量料4年不達標 居屋2022年挫至1500伙
院舍增人均面積 擬設10年過渡
院舍增人均面積 擬設10年過渡
涉龍豐藥房連環刑毁 3漢落網
涉龍豐藥房連環刑毁 3漢落網
尊子漫畫
尊子漫畫
民主黨改選 卿姐出山選紀委
民主黨改選 卿姐出山選紀委
鄭松泰願調位 陳凱欣立會同建制一齊坐
鄭松泰願調位 陳凱欣立會同建制一齊坐
一哥率兩副處長唱《大丈夫》
一哥率兩副處長唱《大丈夫》
搭高鐵公幹 張建宗揀二等座
搭高鐵公幹 張建宗揀二等座
阿虫畫作周六拍賣 底價1000
阿虫畫作周六拍賣 底價1000
聖誕團南極南美遊 盛惠30萬
聖誕團南極南美遊 盛惠30萬
黑白攝影展 說外傭故事
黑白攝影展 說外傭故事