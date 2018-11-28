何志平案開審 聯國大會前主席作供 涉賄非洲高官 最高可囚85年 15人陪審團無華裔

明報特約記者 黃靖凝

明報記者 畢嘉敏

紐約——香港連線報道

塞內加爾前外長及基金會前顧問料亦首批作供

據了解，料在今日出庭的控方證人還包括此案關鍵人物之一、獲控方撤銷控罪的塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio），以及在何志平涉嫌行賄期間，曾為中華能源基金會工作、協助過聯合國高層官員工作的基金會前顧問（詳見另稿）。

首日審訊花了近6小時選出15名陪審員，其後由控辯雙方開案陳辭，何志平的家人未有現身法庭，但有曾任職貿發局的港人到庭旁聽。

審訊於紐約南區聯邦地區法院進行，首天歷時7小時，法官從約50名候選陪審員中，選出15人，分別4男11女。挑選過程涉及多條問題，包括是否有親友從事石油行業、是否曾使用國際電匯等。陪審員最終名單大部分是白人和非洲裔，沒有華裔陪審員。根據紐約聯邦法院制度，陪審團必須達成一致判決，被告才可定罪。

3任聯國大會主席與案相關

法官Loretta Preska揀選陪審員時，朗讀一批與案相關者的名字，詢問陪審員是否認識，當中包括最少3名聯合國大會前主席，除了耶雷米奇，還有2014至15年度擔任聯合國大會主席、被指涉及收取何志平50萬美元賄款的烏干達外長庫泰薩（Sam Kutesa），以及已故的2013至14年度聯合國大會主席阿什（John Ashe），後者同樣被指涉嫌接受何志平的賄款。名單當中還包括中國華信主席葉簡明、何志平的妻子胡慧中，以及早前為何志平擔保的男拔萃舊同學Steven Chan等。

控方斥何貪婪牟利 辯方指提供金錢非行賄

完成挑選陪審團後，控方庭審律師Paul Hayden作開案陳辭稱，何志平所有動機都是出於貪婪，他以非牟利組織身分掩蓋行賄，訛稱是「捐獻」，實際是牟取商業利益。控方又稱，原為同案被告、後獲撤銷控罪的塞內加爾前外長加迪奧，雖沒有目睹現金交易，但「目睹乍得總統收取現金禮盒後的憤怒表情」，意味該款項非純是捐獻。

辯方代表Benjamin Rosenberg則反駁，何志平雖有向涉案者提供金錢，但沒有行賄，理由是他不要求收取任何回報、全部都是以慈善為目的，而資金交換過程亦有黑紙白字證明。他又說，加迪奧的證供不可信，質疑加迪奧是為脫罪而轉成證人，亦有意競選塞內加爾總統。

何志平被控的8項控罪一經定罪，最高可判囚85年，控辯雙方過去評估何志平刑期可達15至23年。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676