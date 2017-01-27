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民記籌款宴 前局長大跳K-pop 張曉明郵冊題字籌220萬

【明報專訊】民建聯兩年一度嘅籌款晚會噚晚喺灣仔會展舉行，主題係「全賴有您」，主席李慧琼致辭時話，有朋友同佢講笑，話「1125同1126都係投票日，1125係投票，1126係投鈔票」。佢話兩年前已定今次晚宴日期，同補選接住係「完美巧合」，形容陳凱欣當選係因為大家。噚晚現場粗略統計，單計拍賣，未計賣枱費，料民記籌到約6000萬元。

饒宗頤墨寶籌千萬

晚會高潮之一係3個前局長高永文、譚志源同蘇錦樑盛裝大跳K-pop，光頭嘅譚志源戴埋假髮上陣，佢哋跳得有板有眼，跳得起勁之際仲將外套扔落台。嘉賓睇得高興，前特首梁振英舉起手機影相，特首林鄭月娥睇到拍晒手掌。蘇錦樑同Emily講，事前只夾咗3、4次。民建聯前主席曾鈺成同譚耀宗就表演棟篤笑，籌得610萬。

兩年前民記一晚籌得7600萬，當時單係時任中聯辦主任張曉明捐贈寫上「度德而處」嘅書法，已為該黨籌得1880萬。今年中聯辦主任王志民無寫字畀民記籌款，噚晚亦無出席晚會；而張曉明就好念舊，其中一樣拍賣品係「不忘初心 牢記使命」郵票珍藏冊，上面有張題字，寫上「中國夢裡有香港同胞的事業夢、家庭夢、幸福夢」，底價50萬元，最後以220萬成交。

兩年前張曉明題字，籌款額遠高於國學大師饒宗頤墨寶嘅300萬；噚晚都有饒老嘅墨寶「量寬福厚」拍賣，繼續由全國政協常委許榮茂出手，今次成交價就達1000萬元。

相關字詞﹕許榮茂 度德而處 張曉明 譚志源 民建聯籌款

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