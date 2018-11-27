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2018年11月27日星期二
港聞二
消委會譴責凱詩美容不良銷售 游說腦退化男簽卡瘦面
無行為能力 仍可申信用卡
律師：遇高壓推銷 可按例申拒執行合約
朱凱廸選村代表 選舉主任問港獨立場
佔中案 辯方質疑警煽動佔鐘 警指揮官：別無選擇放催淚彈
改革開放40年系列：中美直航在即 京聯絡辦飛機餐 會做牛角包 美心締天字第一號外資
國賓館重開不懂西餐 伍家聘法廚教酥皮湯
「第一號」合約擬定者：昔港律師不可缺 今可完全繞過
展望．談港獨：指港青太安逸 籲大灣區「博一博」
禮頓工程師作供 揭施工監管三無 剪鋼筋後無加強監管 檢查無新圖則 查螺絲帽無紀錄
憑制服鐵鏽漬 認出剪鋼筋工人屬泛迅
賣豪宅「誤送」天台 恒地告買家追討
5途人遭氣槍射擊 警拘中年漢
胃塞滿膠袋 貝澳黃牛亡
生產商申破產 或面臨停產 恐斷貨 主婦掃24包廚師腸
居屋明年或可推6528伙
周六兩現屍肝 九巴職員無法移植終不治
急性衰竭者爭取黃金120小時換肝
龍豐藥房12分店被潑黑漆 警料涉黑幫 反黑組調查
創辦人黑龍江政協 1992年開設首間藥房
涉家中偷拍訪客如廁 幼園集團總監被捕
涉按樓層瓜分生意 安達邨裝修商：只為省等𨋢時間
生產力局年輕員工逆向指導管理層 扶持創新一代 縮窄世代差距
北上港企欲回巢設廠 發展智能製造
專欄﹕加密貨幣為何現熊市？／文﹕章濤
尊子漫畫
民記籌款宴 前局長大跳K-pop 張曉明郵冊題字籌220萬
楊潤雄促成港日小學「乒乓外交」
長毛鬧記者「你個腦咁細，我個腦唔係咁細」
董建華：人工島唔會變大白象
問自薦青年委員背景 兩部門互推
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【明報專訊】（請看附圖）
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