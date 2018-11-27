專欄﹕加密貨幣為何現熊市？／文﹕章濤

幣圈大佬為名利惡鬥引發大地震

去年8月，一群比特幣支持者認為其區塊容量太低，又未能就解決方法達成共識，遂用「硬分叉」的方法將比特幣體系升級，藉以增加容量，並產生另一種加密貨幣——比特幣現金。這種新幣與比特幣無實質關係，只是借用其名號。不料今年11月初，又有兩派人馬（即「澳本聰」和吳忌寒）再就比特幣現金的升級方向意見分歧，唯有再一次以「硬分叉」來解決，誰勝出誰就有「比特幣現金」的控制權。

根據比特幣現金的POW（Proof of Work，工作量證明機制），礦池算力是這戰役中的關鍵。結果這場「算力大戰」一開打，整個加密貨幣市場就出現大地震，幾乎全部幣都因受牽連而大跌，包括比特幣。人們更懷疑加密貨幣市場的價值及其人為操縱性。

比特幣現金的兩派人馬之所以不惜一切都要爭奪控制權，說穿了就是為了名利。然而，這想法與區塊鏈本身的理念有着極大矛盾，因為區塊鏈和其第一個應用比特幣的誕生，正正就是想消滅這種人性的弱點。

「去中心化」仍未消滅人性弱點

加密貨幣市場信仰的核心是「去中心化」，這特質促成了比特幣的成功，因為比特幣成功正由於其「去人性」。我相信其他加密貨幣若要成功，也必須盡量向去中心化這目標靠攏。

關於這場兩派相爭的「算力大戰」，我認為所有抱持去中心化信仰的人都會是輸家。希望這些模仿比特幣、背後有其無形之手或有形之手的種種加密貨幣，會在時間洪流、市場淘汰下去蕪存菁，留下一個真正去中心化的生態。

作者 章濤（UDomain 創辦人及行政總裁、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]