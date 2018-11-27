北上港企欲回巢設廠 發展智能製造

需工程師而非大量工人 地少不再是問題

過去製造業需要土地興建廠房，又要大量工人密集式勞動，令其在地少、人工高的香港逐漸式微，而「再工業化」目的是以高新技術發展高增值的製造業。畢堅文說，香港有潛質，亦有能力做到智能製造，有信心可將製造業帶回香港，「智能製造不再需要大量工人，而是工程師；高科技亦可解決香港地少的問題」。

坊間誤以為生產力局是一個「政府部門」或「企業顧問」，畢堅文解釋，該局其實一直「落手落腳」為企業提供一站式升級轉型的解決方案，目前主要集中為工業界提供服務，其中包括汽車零部件、電子、智能製造等。

與德研究所合作設科創中心

他上場後，「再工業化」已成為重中之重，局內已有多名具「工業4.0」認可資格的專家，提供多個培訓課程；又與德國弗勞恩霍夫（Fraunhofer）生產技術研究所合作成立科創中心，啟發企業由代工生產轉型至發展品牌等。

畢堅文期望，企業中的研發、測試、起模、設計、試產等工序均在香港進行，並將核心發展技術留在香港，長遠將「工業4.0」的概念由製造業延伸至其他行業，提高所有企業的生產效率，名符其實地「促進生產力」；並將香港的優秀技術對外推廣，輸出工業技術。