生產力局年輕員工逆向指導管理層 扶持創新一代 縮窄世代差距

明報記者 林穎茵

由創科實業（TTI）、飛利浦，再到美國通用電氣工作23年，做到亞太區主席及行政總裁，畢堅文可謂流着工業家的血，他卻不甘於就此退休。去年，他就任生產力局總裁，不在工業界掙薪水，卻為本地工業界做事，「這地方（生產力局）的政府味道好重，不論裝修、感覺，甚至思維也是，但我想讓業界知道，我們並非一個政府部門，而是『落手落腳』做實業」。

總裁冀推香港「再工業化」

「工業在港式微」已牢牢印在教科書中多年，但畢堅文認為，隨科技發展，這句說話將有所改變，在「再工業化」的大勢下，香港絕對有能力發展「智能製造」（見另稿），「我們要將工業帶回香港」，而首要條件就是培育一班年輕人。

「我要他們（年輕人）知道，他們在學校讀的工種將會消失，或幾個工種將會結合，因為所有工序會自動化、機械化。」畢堅文說，生產力局其中一個工作是要裝備年輕人做到未來的新工種，為他們灌輸新知識及技能，因此他們必須了解年輕一輩的想法，遂在局內推行「逆向導師計劃」，由年輕人當管理層的「導師」，縮窄世代差距。

畢堅文的「導師」是90後員工葉卓銘，「阿仔教了我很多，例如3D打印，他又會發送很多有趣影片給我，是他讓我知道消防處的『任何仁』」。訪問時「阿仔」恰巧經過，他向記者展示以畢堅文頭像製作的WhatsApp貼紙，二人交流時更笑聲不絕，打成一片。畢堅文說，局內的圖像設計、影片都交由年輕同事負責，「年輕人是我們的服務對象，他們要接班」。

除了在局內培育年輕人，生產力局亦有做STEM教育，從初中起讓學生了解在港做工業的可能，同時教育家長「工業在港式微」已成過去，未來工業在港仍佔一席位。