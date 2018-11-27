涉按樓層瓜分生意 安達邨裝修商：只為省等𨋢時間

10承辦商被指共定「套餐價」 稱純巧合

代表競委會的英國御用大律師Daniel Beard陳辭表示，10間承辦商為房屋署委任的安達邨裝修承辦商，租戶可自由選用他們任何一間，或另選其他市面上的裝修公司。惟競委會發現承辦商私下訂立了「樓層分配安排」，每間承辦商負責4層樓生意，以「分餅仔」形式瓜分租戶生意。

競委會又發現該10間承辦商共同出資製作了一張宣傳單張，制定了「套餐價」。承辦商均否認有上述安排，稱只是純粹巧合，但其中7個承辦商又稱瓜分樓層只為了增加效率，如節省等候電梯時間及協助其他承辦商清理樓層；競委會稱有關解釋並不合理，認為承辦商的行為違反《競爭條例》中的「第一行為守則」，令顧客要支付更昂貴的價錢，換取較低質素的服務。

答辯人永興聯合建築有限公司反駁，他們早將房屋署批出的牌照以20萬元外判予另一公司，對被指控的反競爭法行為，永興全不知情，亦沒有授權予任何人作出違反競爭法的行為。

稱沒經濟誘因提高價格瓜分市場

另外，答辯人裕輝建築有限公司、茂恒油漆裝飾公司、金記機電鐵器工程有限公司、協益建築公司、泰華土木工程、維新鐵器裝修公司及聯合裝飾工程有限公司均表示，沒有任何經濟誘因讓他們提高價格、瓜分市場，因顧客除了案中10間承辦商外，亦可自由地在市場尋找其他裝修公司，故提高價格對承辦商無好處，指控並不合理。他們承認有清潔樓層協議的存在，又認為協議非常合理，防止有人在清潔地盤時不勞而獲。聆訊今續。

【案件編號：CTEA 2/17】