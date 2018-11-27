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龍豐藥房12分店被潑黑漆 警料涉黑幫 反黑組調查

【明報專訊】連鎖店「龍豐藥房」多間分店遭人刑事毀壞，旗下12間分店的鐵閘昨凌晨遭人淋潑黑色油漆，藥房職員上班時發現報案，案件合併由新界北總區反三合會行動組跟進。店方派員清理鐵閘上的污漬後，昨照常營業。

昨日早上8時至10時期間，警方接報龍豐集團旗下位於旺角、元朗及上水等12間分店的鐵閘遭人淋潑黑色油漆。職員上班發現後報案，清理鐵閘後，藥房昨照常營業。被淋油的亦包括位於旺角奶路臣街、佔地逾萬呎的旗艦店，波及門外廣告燈箱。

本報致電龍豐集團，職員表示仍有待了解事件。警員昨日到涉事分店調查，並翻看店內的閉路電視片段，並檢取油漆樣本化驗。探員又到粉嶺龍豐集團中心的辦公室調查。

12宗均事發凌晨4、5時

據了解，警方曾向藥房負責人了解，惟仍未能確認被淋油原因。警方翻看閉路電視片段，發現12宗淋油均發生在凌晨4至5時之間。警方初步相信，要在短時間動員人手到12個地點刑毀，估計背後涉黑社會，將案件交新界北總區反三合會行動組跟進。

同名藥房曾賣偽冒藥

3間以「龍豐」命名的藥房，曾涉及售賣偽冒藥物被定罪，3 宗控罪共涉及37種藥物，3店其後於2011年被消委會及海關列入黑名單，其中一店位於粉嶺聯盛街，該分店曾改名「德豐藥房」，現時則名為「龍豐藥房」，地址與龍豐集團網頁顯示的粉嶺分店一樣。至於另外兩間涉事店則已結束營業。

2016年，一名越南籍男子疑在上水新康街的「龍豐藥粧」偷竊6 罐奶粉，被擒後一度遭人綑綁在街頭，身上掛上「我是賊」紙牌示眾，直至警員到場將其拘捕，做法引起爭議。

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