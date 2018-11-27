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周六兩現屍肝 九巴職員無法移植終不治

【明報專訊】原因急性肝衰竭需換肝的九巴職員江振超，過去一周病情持續惡化，據悉上周六兩度有屍肝捐出，但江振超三度接受評估，情况仍嚴重至不宜換肝，延至周日晚（25日）離世。有肝移植專家指出，本港去年有5.7%肝移植輪候名單病人因未及等到新器官離世，呼籲市民支持器官捐贈。

九巴發言人昨對江振超離世表達沉痛和哀傷，又引述江妻指感謝過去一周曾做器官移植評估的有心人，特別是一名九巴同事王先生願意捐出活肝，即使最終未能成事，亦希望表達感謝；她又希望市民繼續響應器官捐贈。

多器官衰竭 三經評估不宜移植

據了解，院方上周六凌晨3時知悉有合適的屍肝捐出，可做移植手術，即時為江振超做移植評估，但他已出現多器官衰竭，不適合移植，同日再出現第二個屍肝捐贈，前後共為江振超做了3次評估，皆評為不適合做肝移植。

瑪麗醫院肝臟移植外科副主任陳智仁說，去年有5.7%肝移植輪候名單病人因未及等到器官離世，「肝衰竭病情會一路變差不會停下來等新肝出現，是與時間競賽，如無新肝可運作身體其他功能就會隨之轉差，由腎臟到肺、腦、心臟」。

一日兩屍肝今年首次 兩人獲換

截至昨日，瑪麗今年做了46宗肝移植手術，是去年全年74宗的62%。陳智仁說，今年整體捐贈數字較低，惟過去一周因江振超的個案在媒體上報道，上周六同日有兩個屍肝捐出，屬今年首次，團隊已於當天完成兩宗換肝手術。

陳智仁說，每次傳媒報道求肝者的呼籲後，短期內捐贈數字會提升，但影響短暫，過一陣子會再平靜，他說「極力希望」大眾支持器官捐贈，家人離世後捐出器官救助其他病者是大愛和非常值得尊敬的精神。瑪麗醫院換肝團隊24小時候命，當有屍肝或有意捐活肝救人的機會，就會盡快安排檢查。

醫生呼籲大眾續捐器官

江振超早前確診急性肝衰竭，急需換肝，一度排在換肝輪候名冊首位，並在瑪麗深切治療部留醫。江妻早前接受訪問時說，最少5名親友希望捐肝，可惜檢驗後均不合適。九巴上周日（18日）在社交網站為江振超呼籲求肝，讚揚江為人樂觀，工作盡責，已在九巴服務逾20年，育有兩名小孩，是家庭經濟支柱。

相關字詞﹕陳智仁 瑪麗醫院 器官移植 器官捐贈 換肝

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