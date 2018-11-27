居屋明年或可推6528伙

皇后山山麗苑有3222伙

若上述6528個居屋單位最終落實於明年出售，將是2014年復售居屋以來數目最多的一期。除山麗苑外，上述5個屋苑包括位於將軍澳臨海地皮的雍明苑，有1395個單位，另深水埗發祥西街項目、何文田常樂街項目及荃灣德士古道項目，分別提供814、603及494個單位。房委會預料，該5個項目將於2019至2021年落成，入伙則預料由明年10月至2021年9月，當中山麗苑預料要2021年9月才入伙。

黃遠輝：未定案

黃遠輝稱，資助房屋小組仍未討論明年出售居屋計劃，招標文件所提及的出售計劃未獲小組通過，列於招標文件的5個居屋屋苑並不代表要同期在明年出售，小組仍需考慮屆時市况、供應量、樓花期等因素，「若樓市跌得很厲害，屆時是否需要推出這麼多？」房委會委員尹兆堅質疑明年居屋供應量飈升只是供應充足的假象，據他了解，2020年及以後的居屋供應量會嚴重不足，長遠或無以為繼。