居屋明年或可推6528伙

【明報專訊】房委會周四（29日）將為今期居屋攪珠，該會亦正準備明年的出售計劃。房委會早前招標委聘律師辦理明年居屋項目的業權轉易手續，招標文件上提到，明年4月擬出售5個居屋屋苑，涉及6528個單位，當中以位於粉嶺皇后山、共6幢樓宇涉及3222個單位的「山麗苑」規模最大。房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，有關出售計劃並非定案，小組仍需考慮多個因素以釐定明年出售的居屋單位數目。
皇后山山麗苑有3222伙
若上述6528個居屋單位最終落實於明年出售，將是2014年復售居屋以來數目最多的一期。除山麗苑外，上述5個屋苑包括位於將軍澳臨海地皮的雍明苑，有1395個單位，另深水埗發祥西街項目、何文田常樂街項目及荃灣德士古道項目，分別提供814、603及494個單位。房委會預料，該5個項目將於2019至2021年落成，入伙則預料由明年10月至2021年9月，當中山麗苑預料要2021年9月才入伙。
黃遠輝：未定案
黃遠輝稱，資助房屋小組仍未討論明年出售居屋計劃，招標文件所提及的出售計劃未獲小組通過，列於招標文件的5個居屋屋苑並不代表要同期在明年出售，小組仍需考慮屆時市况、供應量、樓花期等因素，「若樓市跌得很厲害，屆時是否需要推出這麼多？」房委會委員尹兆堅質疑明年居屋供應量飈升只是供應充足的假象，據他了解，2020年及以後的居屋供應量會嚴重不足，長遠或無以為繼。