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生產商申破產 或面臨停產 恐斷貨 主婦掃24包廚師腸

【明報專訊】深受港人歡迎的「美國廚師牌雞肉腸」（下稱廚師腸），在美國的生產商Zacky Farms本月中申請破產保護，預期明年1月19日全面結束運作。在港代理廚師腸的大昌貿易行雖稱會繼續在港分銷，但有凍肉店稱上周起已缺貨。不少人四出搶購，有家庭主婦昨一口氣買下24包，稱家中「一定要有廚師腸」。

代理大昌行：繼續分銷

大昌行昨回覆稱，一直與不同生產商合作，會繼續在本港分銷廚師腸。百佳及惠康昨均稱仍有出售廚師腸，並會與供應商跟進。

凍肉店：上周起缺貨

在柴灣漁灣邨街市經營凍肉店的張先生稱，以往除周日外，每天會入貨1至2箱、每箱32包廚師腸，「真是日日清的」，但上周起缺貨。柴灣街市凍肉店的廚師腸亦缺貨，負責人顏先生稱廚師腸「陪伴香港幾十年，自己由細食到大」，其店過往每天入貨3至4箱，但自上周起，大昌行已改為逢一、三、五供貨兩箱，之後更只餘一箱。他又說，以往入貨時約10元一包，近日是16元一包。

大昌食品專門店、惠康及百佳昨午一度仍有售廚師腸，分別賣31.9元兩包、35.8元兩包及48元三包。

「沒廚師腸怎過日子？」

昨傍晚四出「掃貨」的市民劉太於柴灣惠康盡掃貨架上24包廚師腸，令貨架清空。劉太說家中4人都愛吃廚師腸，最愛「就咁煎香」，亦會煮「腸仔炒蛋」。她聽說本港或不再出售廚師腸時感非常傷心，女兒更向她稱「沒了廚師腸，怎過日子？」劉太為此昨下班後即四處「掃貨」。

劉太說，過往每次會買5至6包，「乜都可以無，但家中雪櫃一定不可以無（廚師腸）」。她說，試過購入其他牌子的香腸，但兒女都「拒吃」，認為廚師腸最好吃。

香港凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興稱，廚師腸在港至少有40年歷史，廚師腸零售價約12至15元一包，比其他牌子貴20%至30%，故酒樓或任食火鍋一般不會用。

據廚師腸包裝營養資料，一條廚師腸鈉含量有260毫克。按世界衛生組織建議，成人每日攝取鈉應少於2000毫克，即成人一天吃8條廚師腸即超上限。

相關字詞﹕廚師牌雞肉腸 廚師腸

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