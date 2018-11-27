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5途人遭氣槍射擊 警拘中年漢

【明報專訊】警方一日內在兩宗案件中檢獲氣槍。前晚7時許，尖沙嘴K11商場對開，有5名途人懷疑被氣槍射擊，全部受輕傷，警方其後在附近一個單位，檢獲一支約15厘米長懷疑氣槍，並拘捕1人。此案不足20小時前，警方在天水圍一宗刑毁案中檢獲氣槍，拘捕3名少年。

全部輕傷拒送院

前晚7時許，尖沙嘴河內道18號K11商場對開，警方接獲報案，指有5名32至37歲途人被氣槍射擊，該3男2女包括兩名內地人及一名非華裔男子，4人手部受傷，非華裔男子則傷頭，全部拒絕送院治理。

警方在附近調查，並在加拿分道一個單位檢獲一支約15厘米長懷疑氣槍，並拘捕一名43歲譚姓男子。經初步調查，案件暫列藏有仿製槍械及暫列普通襲擊，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。

前日凌晨零時許，警方在天水圍天瑞（一）邨發現5部單車車胎被𠝹破，警方其後拘捕3名12至15歲少年，並在其中一名少年身上檢獲一把刀、兩支伸縮警棍、一支懷疑氣槍、一支懷疑電槍及兩包膠彈。

本報在網上找到一間位於尖沙嘴、聲稱出售氣槍的店舖，該店網頁指有手槍、來福槍等款式的氣槍出售，價錢由800至1000多元不等，可發射BB彈及鋼彈等。本報致電該店查詢，店員指氣槍只在門市出售，不作郵寄，又指全部氣槍威力均符合法例規定2焦耳以下，出售時不會查問買家年齡，該店拒絕為客人改槍。

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