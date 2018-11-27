賣豪宅「誤送」天台 恒地告買家追討

原訴為恒地旗下的宇金有限公司，被告為買家興盛發展有限公司、中原地產代理有限公司、處理買家一方買賣的胡關李羅律師行。而買家一方則向恒地、中原及律師行提出反索償。

買家指經紀明確劃出範圍

買家一方陳辭指出，買家的公司董事、女商人鄭瑞珠和丈夫談覺華於2011年8月15日「睇樓」，一星期後經由胡關李羅律師行，與代表恒地處理買賣的律師行簽訂合約，購入名家匯第1座B室頂層複式連天台單位。直至12月，恒地去信鄭一方，要求修正出錯的平面圖，胡關李羅律師行致電鄭。

庭上播放有關律師和鄭的通話，鄭瑞珠表示其買樓原意為擁有一個天台，可以招呼海外客人到家燒烤。鄭和丈夫到涉事單位睇樓，經紀曾指向C室單位天台，表示該天台劃入平面圖所示的B室範圍，屬於鄭一方。鄭認為恒地和地產經紀均須為誤導她買下涉事單位負責。

鄭的丈夫談覺華供稱，若二人知道購買B室的天台範圍只有199呎，他們一定不會買入。談指出，中原經紀在單位現場，肯定地向二人劃出所屬的天台範圍，更提醒二人不可加籬笆分隔該天台空間，須預留位置作走火通道。

代表胡關李羅律師行一方盤問下，談憶述驗樓師懷疑圖則上部分天台範圍不屬其單位，他遂圈出圖則上有問題的部分，再向律師行查詢。談又指，恒地代表其後相約他開會以解決事件，他遂致電律師索取意見；律師當時稱相關範圍屬C單位放置冷氣的地方，並指大部分天台範圍為公共地方，談不可能取得該範圍。聆訊今續。

【案件編號：HCA2194/11】