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禮頓工程師作供 揭施工監管三無 剪鋼筋後無加強監管 檢查無新圖則 查螺絲帽無紀錄

【明報專訊】港鐵沙中線紅磡站調查委員會休庭一周後續訊，總承建商禮頓另一關鍵證人、三度揭剪鋼筋工程師莫嘉晉昨作供。莫嘉晉說涉事鋼筋不多於8支，並已即時修正，認為問題不嚴重，但委員會主席夏正民質疑，事件非單一，不理解莫為何無追查原因，庭上又進一步揭示禮頓監工「三無」：剪鋼筋事件後無加強監管、檢查連續牆鋼筋時無新圖則在手、無逐個記錄月台層板螺絲帽安裝情况。

莫嘉晉分別在2015年9月、10月或11月及12月，在東西走廊月台層板C區，發現鋼筋被剪短，亦未接入螺絲帽，當時他負責監督及驗收鋼筋接駁，莫嘉晉說3次均有向負責紮鐵的分判商泛迅地盤管工張釗鋒反映問題，而且語氣一次比一次強硬，而禮頓在同年12月向泛迅發出「不合格報告」。

想盡快解決 無深究落剪動機

夏正民追問莫嘉晉，事件接連發生，何不追查原因，莫承認當時「只想盡快解決問題」，無深究工人動機，上司亦無着他加強監督或抽驗鋼筋，但強調自己加強檢查螺絲帽狀况，免工人因安裝困難而剪鋼筋。

禮頓多名管理層早前供稱沙中線工程有嚴格質量監控，包括鋼筋接駁後須經港鐵及禮頓工程師以「檢查及測量報告」（RISC）表格巡查驗收。不過莫嘉晉昨承認，為免文件往返耗時，或在鋼筋接駁未做好前先向港鐵發出RISC報告要求巡查，他會在港鐵巡查前檢驗鋼筋接駁，但過程無書面紀錄。

莫另承認自己每日有4小時在工地，而每日例行巡查鋼筋接駁時，亦無書面紀錄；而禮頓亦無專人按屋宇署要求「全時間、持續」監察工人接駁每個螺絲帽。政府代表資深大律師許偉強其後出示今年6月禮頓應港鐵要求，關於月台層板及連續牆螺絲帽數量文件，文件上鋼筋接駁被圈上「滿意」，莫嘉晉指自己有份製作文件，但「滿意」選項非由他所填。

禮頓被指在2013年後多度更改連續牆設計，但未能交新圖則，莫嘉晉在庭上承認，他在2015年中負責檢查連續牆鋼筋接駁時亦無圖則在手，而是依靠上司口頭「準確交代新設計」及其他技術文件檢查。莫嘉晉昨完成作供，聆訊今續，由禮頓助理工程師文詩灝上庭。

相關字詞﹕禮頓 莫嘉晉 沙中線調查委員會

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