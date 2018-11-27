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「第一號」合約擬定者：昔港律師不可缺 今可完全繞過

【明報專訊】1979年，中國沒有市場經濟、沒有私人公司，也就沒有股份的概念。「基本上是和他們從頭解釋。」當年有參與「北京航空食品公司」合約的律師馮美儀說，「當時香港律師是不可或缺……現在，外國公司進內地市場，可以完全bypass（繞過）我們。」

當年20出頭，馮美儀跟隨師父黃允熙，以法律顧問身分與美心伍家一同赴京，草擬中共統治中國下的第一份中外合資合約。「當時出面是師父，大部分工作是我做。」馮美儀說，當時中國沒有私營企業，也就沒有所謂「股份」制度，因此把香港的《公司法》逐條翻譯及解釋，「我們的條文是英文，要翻譯成中文，但香港的中文又不是他們的中文」。盡量解釋，但有些概念難以言傳，「香港人明白『折舊』，但對他們來說，是完全沒有的概念」。「001」的誕生，「讓以後的中外合資合同，有了可依的基礎」。

馮美儀現時律師行的簡介是「為客戶提供中國業務相關的法律諮詢逾40年」，見盡中國40年間走向資本化、市場規範化，「他們的律師也專業了，做商業的尤為出色」。

馮美儀說，在改革開放初期10至20年，外資公司要進入內地市場，香港律師是不二之選，但現今「內地市場早有與外商接觸的律師，甚至不少內地律師行也聘請了外國人，和外資更同聲同氣，可以完全bypass（繞過）我們」。

（改革開放40年）

相關字詞﹕改革開放40周年 改革開放40年

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