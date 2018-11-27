改革開放40年系列：中美直航在即 京聯絡辦飛機餐 會做牛角包 美心締天字第一號外資

明報記者 李以莊

1978年，中國還未正式對外開放，但已開始邀請外商到中國考察，那年冬天，時任新華社香港分社（中聯辦前身）統戰部長何銘思帶團到四川成都，伍淑清父親伍沾德已去過了，便把位置讓給長女伍淑清。30年來第一次踏足內地，是伍淑清往後40年往來香港和內地逾千次的「第一次」。行程最深刻是回程的12月23日，在武漢往廣州的火車上，聽到了鄧小平改變中國未來40年的一番話︰「中國要對外開放，歡迎外商到中國投資。」

「都是中國人」 無批文先擲500萬

1979年1月，鄧小平訪美落實中美直航，2月，北京民航局透過新華社香港分社聯絡美心創辦人伍沾德，希望在1980年5月1日直航前，辦好國內的飛機餐，伍沾德最初因事忙而派女兒出征。伍淑清記得，初次會議在飯店，「我一個人，面對兩個幹部，我坐在牀，他們坐藤椅吸煙，我就吸二手煙」。在酒店房內談公事，「入面（內地）當時哪有會議室？」

有了初步共識，伍沾德1979年6月帶同太太及伍淑清赴京與民航局等部委商議︰「由晚上9時談到早上6時，做生意是這樣，沒所謂辛苦不辛苦，講效率，睏了，媽媽泡咖啡。咖啡是媽媽從香港帶上去的，入面當時什麼都是『零』。」其時中國沒有商業法，伍家便帶同律師，把香港的公司法逐段翻譯成中文（見另稿），但磋商20次，批文都沒下來，「當時沒人敢批」，但時任民航局長沈圖卻要面對鄧小平定下的死線，沈圖希望伍家先做前期工作，向伍沾德提議︰「老伍，大家都是中國人，能不能幫個忙？」就這一句，在仍未有批文和合約下，伍沾德花了500萬港元從美國購入設備，從香港運到北京。

磋商20次沒人敢批 鄧小平一問拍板

至1980年3月，距離死線只有兩個月，沈圖到中南海請示鄧小平，曾留學法國的鄧小平關心的是︰這公司會不會做牛角包？沈圖回道︰「沒問題。」鄧小平首肯了。「事件收錄在沈圖的回憶錄，不是我作的。」伍淑清說，3月8日，收到沈圖致電說︰「行了，鄧小平批了。」及後，時任外國投資管理委員會副主任汪道涵和周小川父親、國務院進出口領導小組辦公室副主任周建南等一一簽字，4月8日，伍家拿到紅頭文件，批號是「外資審字（1980）第一號」。「鄧小平同意了，程序便很快走過，This is China（這就是中國）。」

「第一號」公司剩5港人 「照樣運轉」

剛開放的中國，港商是最主要的「中國合伙人」。官方數字顯示，1980年代，港商投資額佔中國總外資數目逾八成；40年過去，商務部數字顯示，2017年，香港仍是對華投資額最多的地區，近989億美元，但所佔總比例下降至20.6%。港幣少了，港人亦然。伍淑清說，隨着內地教育逐步改善，現每年有900萬大學生畢業，比香港總人口更多，港人角色不再是理所當然，「當年30人上去，10人留港；至現時公司有2000人，僅餘副總、總廚等5人是香港人」。伍淑清淡然︰「公司照樣運轉。」

（改革開放40年）