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佔中案 辯方質疑警煽動佔鐘 警指揮官：別無選擇放催淚彈

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨續審。時任中區助理指揮官黃基偉供稱，當日警方面對添美道的示威者不和平和激烈衝擊警方防線，「別無其他選擇」下才施放催淚彈，而該等武力經專業判斷，相信沒有因此煽動更多人佔領金鐘。

稱不知總部命令停放催淚彈原因

控方昨開始傳召證人，負責處理公眾集會通知書、時任中區助理指揮官黃基偉作供。辯方盤問黃時質疑，警方在2014年9月28日傍晚施放催淚彈是過分武力，煽動更多示威者去金鐘聲援。黃不同意此說法，並稱以他任職警務人員30年生涯、在2013至16年間處理公眾集會的經驗，武力等級因應當時所需決定，所用武力是經專業判斷。

黃續稱，從新聞片段見到太多示威者想進入添美道，示威者以不和平、激烈或不合理的武力衝擊警方防線，除了施放催淚彈，「我相信任何一個警察都別無其他選擇去阻止暴力」，認為此舉不會煽動他人佔領金鐘。陳健民聽後搖頭，公眾席有人謂「有無搞錯」。

辯方追問若如黃所言，為何警察總部指揮中心在29日凌晨，命令不能再向示威者施放催淚彈。黃回應當時他不在現場，亦不是在警察總部工作，不知道該指令的原因。他亦不知道施放的87枚催淚彈，是否取自中區警署儲存的886枚催淚彈。

另外，黃確認警方就當年9月26、27日的集會發出不反對通知書，並在27日收到公民黨通知，延續添美道的集會至28日；惟警方已宣布該為非法集會，考慮到公共安全和秩序，認為上址不適合再舉行集會，故發出反對通知書。至於辯方稱朱耀明當年9月18日已知會警方，將於10月初在中環舉行集會，黃稱無法確認有否處理相關事宜。

灣仔分區指揮：

政總外封路總部決定 無被諮詢

時任灣仔分區指揮官謝名揚則供稱，當年9月28日當值時從新聞得知，夏慤道和分域碼頭街一帶被封鎖，惟封鎖計劃由總部決定，他事前無被諮詢。黃及謝均稱，在2014年9月26日至12月11日，未曾收過關於夏慤道、分域碼頭街、龍和道及添美道行車線舉行公眾集會的意向書。

9名被告為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，聆訊今續。

【案件編號：DCCC 480/17】

相關字詞﹕催淚彈 佔中9人案

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