港聞

港聞二

下一篇 上一篇

朱凱廸選村代表 選舉主任問港獨立場

【明報專訊】鄉郊代表選舉將於明年1月舉行，立法會議員朱凱廸早前報名，循他居住的元朗「元崗新村」參選居民代表，因他過往曾提倡民主自決，外界普遍關注會否被拒參選。朱凱廸昨日收到選舉主任提出5道問題，包括「是否繼續不支持港獨」、「是否提倡或支持『香港獨立』為前途自決的選項」等。朱凱廸向本報表示，初步傾向回應提問，冀把握機會向公眾交代想法。

只獲24小時回覆 署方拒延期

選舉主任要求朱凱廸今日下午4時前回覆提問，朱凱廸表示曾向當局反映只得24小時回應並不足夠，冀延至明日，但對方拒絕，並稱若不回應，選舉主任會根據其理解作決定。另外，民政事務總署已在官網將朱凱廸列為「候選人」。

被問「是否繼續不支持港獨」

選舉主任昨向朱凱廸提出的5道問題，包括是否同意中國擁有香港主權、是否同意香港是中國不可分離的一部分、是否確認真誠地在提名表格上作出擁護《基本法》和保證效忠香港特區的聲明、是否提倡或支持「香港獨立」為自決前途的選項。信中亦引述朱凱廸上月在facebook表示，「我自己當時至今的立場都是，我並不支持港獨，但我認為香港人應該決定自己的命運」，以此問及他現時立場「是否仍然繼續不支持港獨」。

朱：斟酌回應方式 談道理基礎

朱凱廸向本報表示，暫傾向回應提問，具體內容今日才能落實。至於是否認為港獨為自決選項，他稱相信當局已有紀錄，仍在斟酌回應方式，冀不止「是非題」式回應，而能談更多道理、基礎。翻查資料，朱凱廸2016年與劉小麗等聯署反對DQ的聲明，當中提及「定必捍衛香港獨立成為港人自決前途的選項」。

至於如何評估能否參選，朱凱廸表示無法猜測共產黨想法，但周庭、劉小麗被拒參選立法會前均無申辯機會，對於選舉主任向他提問感奇怪。

相關字詞﹕朱凱廸 基本法 選舉 劉小麗 港獨 立法會

上 / 下一篇新聞

消委會譴責凱詩美容不良銷售 游說腦退化男簽卡瘦面
消委會譴責凱詩美容不良銷售 游說腦退化男簽卡瘦面
無行為能力 仍可申信用卡
無行為能力 仍可申信用卡
律師：遇高壓推銷 可按例申拒執行合約
律師：遇高壓推銷 可按例申拒執行合約
佔中案 辯方質疑警煽動佔鐘 警指揮官：別無選擇放催淚彈
佔中案 辯方質疑警煽動佔鐘 警指揮官：別無選擇放催淚彈
改革開放40年系列：中美直航在即 京聯絡辦飛機餐 會做牛角包 美心締天字第一號外資
改革開放40年系列：中美直航在即 京聯絡辦飛機餐 會做牛角包 美心締天字第一號外資
國賓館重開不懂西餐 伍家聘法廚教酥皮湯
國賓館重開不懂西餐 伍家聘法廚教酥皮湯
「第一號」合約擬定者：昔港律師不可缺 今可完全繞過
「第一號」合約擬定者：昔港律師不可缺 今可完全繞過
展望．談港獨：指港青太安逸 籲大灣區「博一博」
展望．談港獨：指港青太安逸 籲大灣區「博一博」
禮頓工程師作供 揭施工監管三無 剪鋼筋後無加強監管 檢查無新圖則 查螺絲帽無紀錄
禮頓工程師作供 揭施工監管三無 剪鋼筋後無加強監管 檢查無新圖則 查螺絲帽無紀錄
憑制服鐵鏽漬 認出剪鋼筋工人屬泛迅
憑制服鐵鏽漬 認出剪鋼筋工人屬泛迅
賣豪宅「誤送」天台 恒地告買家追討
賣豪宅「誤送」天台 恒地告買家追討
5途人遭氣槍射擊 警拘中年漢
5途人遭氣槍射擊 警拘中年漢
胃塞滿膠袋 貝澳黃牛亡
胃塞滿膠袋 貝澳黃牛亡
生產商申破產 或面臨停產 恐斷貨 主婦掃24包廚師腸
生產商申破產 或面臨停產 恐斷貨 主婦掃24包廚師腸
居屋明年或可推6528伙
居屋明年或可推6528伙
周六兩現屍肝 九巴職員無法移植終不治
周六兩現屍肝 九巴職員無法移植終不治
急性衰竭者爭取黃金120小時換肝
急性衰竭者爭取黃金120小時換肝
龍豐藥房12分店被潑黑漆 警料涉黑幫 反黑組調查
龍豐藥房12分店被潑黑漆 警料涉黑幫 反黑組調查
創辦人黑龍江政協 1992年開設首間藥房
創辦人黑龍江政協 1992年開設首間藥房
涉家中偷拍訪客如廁 幼園集團總監被捕
涉家中偷拍訪客如廁 幼園集團總監被捕
涉按樓層瓜分生意 安達邨裝修商：只為省等𨋢時間
涉按樓層瓜分生意 安達邨裝修商：只為省等𨋢時間
生產力局年輕員工逆向指導管理層 扶持創新一代 縮窄世代差距
生產力局年輕員工逆向指導管理層 扶持創新一代 縮窄世代差距
北上港企欲回巢設廠 發展智能製造
北上港企欲回巢設廠 發展智能製造
專欄﹕加密貨幣為何現熊市？／文﹕章濤
專欄﹕加密貨幣為何現熊市？／文﹕章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
民記籌款宴 前局長大跳K-pop 張曉明郵冊題字籌220萬
民記籌款宴 前局長大跳K-pop 張曉明郵冊題字籌220萬
楊潤雄促成港日小學「乒乓外交」
楊潤雄促成港日小學「乒乓外交」
長毛鬧記者「你個腦咁細，我個腦唔係咁細」
長毛鬧記者「你個腦咁細，我個腦唔係咁細」
董建華：人工島唔會變大白象
董建華：人工島唔會變大白象
問自薦青年委員背景 兩部門互推
問自薦青年委員背景 兩部門互推