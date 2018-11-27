朱凱廸選村代表 選舉主任問港獨立場

只獲24小時回覆 署方拒延期

選舉主任要求朱凱廸今日下午4時前回覆提問，朱凱廸表示曾向當局反映只得24小時回應並不足夠，冀延至明日，但對方拒絕，並稱若不回應，選舉主任會根據其理解作決定。另外，民政事務總署已在官網將朱凱廸列為「候選人」。

被問「是否繼續不支持港獨」

選舉主任昨向朱凱廸提出的5道問題，包括是否同意中國擁有香港主權、是否同意香港是中國不可分離的一部分、是否確認真誠地在提名表格上作出擁護《基本法》和保證效忠香港特區的聲明、是否提倡或支持「香港獨立」為自決前途的選項。信中亦引述朱凱廸上月在facebook表示，「我自己當時至今的立場都是，我並不支持港獨，但我認為香港人應該決定自己的命運」，以此問及他現時立場「是否仍然繼續不支持港獨」。

朱：斟酌回應方式 談道理基礎

朱凱廸向本報表示，暫傾向回應提問，具體內容今日才能落實。至於是否認為港獨為自決選項，他稱相信當局已有紀錄，仍在斟酌回應方式，冀不止「是非題」式回應，而能談更多道理、基礎。翻查資料，朱凱廸2016年與劉小麗等聯署反對DQ的聲明，當中提及「定必捍衛香港獨立成為港人自決前途的選項」。

至於如何評估能否參選，朱凱廸表示無法猜測共產黨想法，但周庭、劉小麗被拒參選立法會前均無申辯機會，對於選舉主任向他提問感奇怪。