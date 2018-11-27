港聞

港聞二

下一篇 上一篇

律師：遇高壓推銷 可按例申拒執行合約

【明報專訊】消委會昨點名強烈譴責凱詩美容集團以不良銷售手法，高壓硬銷大額療程，甚至拒絕向一些無行為能力的顧客退款。執業律師黃鶴鳴表示，市民如遇高壓推銷簽約，能以《不合情理合約條例》申請拒絕執行該合約。

顧客：每間都有 有手機可報警

記者昨日前往凱詩美容位於銅鑼灣金百利廣場的分店，其顧客劉小姐表示，凱詩是她光顧的第二間美容院，買了臉部美容及瘦肚療程，每次約需500至2000元。她說沒感到被凱詩員工高壓推銷，「每一間美容院都會有這些（高壓推銷）啦，但其實我們都有手提電話，可以隨時報警的」。她認為只要自己強硬一點就不會有問題。她又稱，凱詩「除了價錢有點貴」之外，暫沒其他問題，目前也不太擔心。

執業律師黃鶴鳴表示，倘若在合約簽署過程中，雙方處於一個不平等的關係，例如其中一方感到有「威迫利誘」，就可向法庭以《不合情理合約條例》申請拒絕強制執行該合約，或限制任何不合情理部分的適用範圍。對於凱詩稱智力受損的顧客是「自願簽約」，黃鶴鳴認為說法不成立，「因為他已經是無行為能力人士，根本沒有能力拒絕，所以不存在『自願簽約』這個說法」，可直接向法庭申請合約不成立。

無行為能力者無法「自願簽約」

黃又稱，無行為能力者倘被迫簽約，應先索取醫生報告，證明他是無行為能力者，然後索償。

消委會則提醒市民便宜莫貪，倘若遇到強硬推銷，應記得盡快用文字或錄音清楚記下所有過程，以保障自己，以免因日久而混淆過程細節；另亦切勿隨便將身分證、信用卡及銀行戶口等資料交予他人；大額交易時應衡量財政狀况，不要為求脫身而隨便簽約。

相關字詞﹕高壓硬銷 凱詩美容 消費者委員會

上 / 下一篇新聞

消委會譴責凱詩美容不良銷售 游說腦退化男簽卡瘦面
消委會譴責凱詩美容不良銷售 游說腦退化男簽卡瘦面
無行為能力 仍可申信用卡
無行為能力 仍可申信用卡
朱凱廸選村代表 選舉主任問港獨立場
朱凱廸選村代表 選舉主任問港獨立場
佔中案 辯方質疑警煽動佔鐘 警指揮官：別無選擇放催淚彈
佔中案 辯方質疑警煽動佔鐘 警指揮官：別無選擇放催淚彈
改革開放40年系列：中美直航在即 京聯絡辦飛機餐 會做牛角包 美心締天字第一號外資
改革開放40年系列：中美直航在即 京聯絡辦飛機餐 會做牛角包 美心締天字第一號外資
國賓館重開不懂西餐 伍家聘法廚教酥皮湯
國賓館重開不懂西餐 伍家聘法廚教酥皮湯
「第一號」合約擬定者：昔港律師不可缺 今可完全繞過
「第一號」合約擬定者：昔港律師不可缺 今可完全繞過
展望．談港獨：指港青太安逸 籲大灣區「博一博」
展望．談港獨：指港青太安逸 籲大灣區「博一博」
禮頓工程師作供 揭施工監管三無 剪鋼筋後無加強監管 檢查無新圖則 查螺絲帽無紀錄
禮頓工程師作供 揭施工監管三無 剪鋼筋後無加強監管 檢查無新圖則 查螺絲帽無紀錄
憑制服鐵鏽漬 認出剪鋼筋工人屬泛迅
憑制服鐵鏽漬 認出剪鋼筋工人屬泛迅
賣豪宅「誤送」天台 恒地告買家追討
賣豪宅「誤送」天台 恒地告買家追討
5途人遭氣槍射擊 警拘中年漢
5途人遭氣槍射擊 警拘中年漢
胃塞滿膠袋 貝澳黃牛亡
胃塞滿膠袋 貝澳黃牛亡
生產商申破產 或面臨停產 恐斷貨 主婦掃24包廚師腸
生產商申破產 或面臨停產 恐斷貨 主婦掃24包廚師腸
居屋明年或可推6528伙
居屋明年或可推6528伙
周六兩現屍肝 九巴職員無法移植終不治
周六兩現屍肝 九巴職員無法移植終不治
急性衰竭者爭取黃金120小時換肝
急性衰竭者爭取黃金120小時換肝
龍豐藥房12分店被潑黑漆 警料涉黑幫 反黑組調查
龍豐藥房12分店被潑黑漆 警料涉黑幫 反黑組調查
創辦人黑龍江政協 1992年開設首間藥房
創辦人黑龍江政協 1992年開設首間藥房
涉家中偷拍訪客如廁 幼園集團總監被捕
涉家中偷拍訪客如廁 幼園集團總監被捕
涉按樓層瓜分生意 安達邨裝修商：只為省等𨋢時間
涉按樓層瓜分生意 安達邨裝修商：只為省等𨋢時間
生產力局年輕員工逆向指導管理層 扶持創新一代 縮窄世代差距
生產力局年輕員工逆向指導管理層 扶持創新一代 縮窄世代差距
北上港企欲回巢設廠 發展智能製造
北上港企欲回巢設廠 發展智能製造
專欄﹕加密貨幣為何現熊市？／文﹕章濤
專欄﹕加密貨幣為何現熊市？／文﹕章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
民記籌款宴 前局長大跳K-pop 張曉明郵冊題字籌220萬
民記籌款宴 前局長大跳K-pop 張曉明郵冊題字籌220萬
楊潤雄促成港日小學「乒乓外交」
楊潤雄促成港日小學「乒乓外交」
長毛鬧記者「你個腦咁細，我個腦唔係咁細」
長毛鬧記者「你個腦咁細，我個腦唔係咁細」
董建華：人工島唔會變大白象
董建華：人工島唔會變大白象
問自薦青年委員背景 兩部門互推
問自薦青年委員背景 兩部門互推