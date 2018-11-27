律師：遇高壓推銷 可按例申拒執行合約

顧客：每間都有 有手機可報警

記者昨日前往凱詩美容位於銅鑼灣金百利廣場的分店，其顧客劉小姐表示，凱詩是她光顧的第二間美容院，買了臉部美容及瘦肚療程，每次約需500至2000元。她說沒感到被凱詩員工高壓推銷，「每一間美容院都會有這些（高壓推銷）啦，但其實我們都有手提電話，可以隨時報警的」。她認為只要自己強硬一點就不會有問題。她又稱，凱詩「除了價錢有點貴」之外，暫沒其他問題，目前也不太擔心。

執業律師黃鶴鳴表示，倘若在合約簽署過程中，雙方處於一個不平等的關係，例如其中一方感到有「威迫利誘」，就可向法庭以《不合情理合約條例》申請拒絕強制執行該合約，或限制任何不合情理部分的適用範圍。對於凱詩稱智力受損的顧客是「自願簽約」，黃鶴鳴認為說法不成立，「因為他已經是無行為能力人士，根本沒有能力拒絕，所以不存在『自願簽約』這個說法」，可直接向法庭申請合約不成立。

無行為能力者無法「自願簽約」

黃又稱，無行為能力者倘被迫簽約，應先索取醫生報告，證明他是無行為能力者，然後索償。

消委會則提醒市民便宜莫貪，倘若遇到強硬推銷，應記得盡快用文字或錄音清楚記下所有過程，以保障自己，以免因日久而混淆過程細節；另亦切勿隨便將身分證、信用卡及銀行戶口等資料交予他人；大額交易時應衡量財政狀况，不要為求脫身而隨便簽約。