消委會譴責凱詩美容不良銷售 游說腦退化男簽卡瘦面

消委會促政府盡快為美容等行業推出強制7日冷靜期，提升消費者保障。海關昨表示，在本月下旬收到消委會轉介一宗涉及凱詩美容集團的個案，現正調查。

稱智力受損事主自願拒退款

消委會昨公布，被投訴的凱詩美容分店主要位於屯門、旺角和銅鑼灣，主要有四大不良銷售手法，包括以低價體驗或招募神秘顧客招徠，利誘消費者光顧，再高壓硬銷大額療程；對價錢、療程效用及合約條款含糊其辭，誇大美容效果；以免費抽獎等理由哄騙消費者交出信用卡，又涉嫌未經消費者同意刷卡過數；涉嫌向無行為能力的顧客作不當影響，即使家屬提供醫生證明，該店仍拒絕退款（見圖）。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，有投訴人的弟弟童年因車禍撞傷腦部，影響智力，事主就讀過特殊學校，亦持有殘疾人士登記。事主申請信用卡後，有一日收到推廣電話，聲稱有98元的美容優惠。他到凱詩美容上水分店，先後被游說簽署5份美容療程合約，共涉3.7萬元。

另外，消委會指一名腦退化症男患者被游說買美容療程，當中包括「瘦面」。他以信用卡付約1萬多元，買脫疣及瘦面療程。兩宗個案家屬分別向凱詩投訴，但對方聲稱事主為自願簽帳，至今仍拒絕退款。

投訴解決率25％遜同行

另外，消委會商營手法及消費者投訴審查小組主席黃錦輝表示，六成凱詩投訴涉不良銷售手法，但凱詩在過去3年的投訴解決率僅25%，與美容行業普遍解決率52%相差甚遠，更無個案獲全數退款。消委會接獲涉凱詩投訴現升勢，所涉金額由2016年的37.4萬元，增至今年首10個月的130萬元，較2016年全年數字高2.5倍，當中涉款最高的投訴達16.8萬元。

消委促強制7日冷靜期

黃又稱，消委會自去年開始邀約凱詩會面處理投訴，至今年4月凱詩終派員出席，惟未有積極回應。會面後6個月，消委會仍接獲19宗涉凱詩投訴，當中僅兩宗獲解決，有10宗完全不獲回應，顯示凱詩沒積極處理投訴及改善服務質素。消委會因此決定公開點名譴責凱詩美容集團，消委會對上一次於2012年點名譴責的美容院為Q & A+ Health Spa。

本報記者昨中午到凱詩銅鑼灣分店，有女職員表示自己並不是負責人，不會回答問題。本報其後曾致電及WhatsApp凱詩查詢，至截稿前沒回覆。

黃錦輝促政府在指定行業，如健身、美容及時光共享等推出強制7日冷靜期，以保障消費者。他又提醒消費者應避免隨便提供信用卡，亦應用方法記下被高壓推銷的過程，以便執法人員跟進。

商務及經濟發展局昨回覆指出，正研究就美容及健身兩個行業立法實施冷靜期，會研究其適用範圍、行業定義、執行細節、申訴機制、豁免等，盼明年初諮詢公眾，並在本屆立法會會期內提交有關條例草案。