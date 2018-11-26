噚日晏晝3點 凱欣離開WhatsApp黑洞

行程「僅提供予主要傳媒」

陳凱欣團隊有個WhatsApp群組同傳媒溝通、發放選舉資訊，但無論係噚日拉票行程，抑或交代會遲一小時到牛津道投票，都只係由助手私下通知個別傳媒，助手甚至話拉票行程「僅提供予主要傳媒」，要求收到嘅記者唔好外傳；至於群組本身，無論記者問乜都長期冇人應。

傳媒群組長期冇人應機

話說周六陳凱欣團隊只發放咗選舉日早上一個採訪點，唔少行家要求佢提供多幾個行程，但群組無人應機，只係私下發畀個別傳媒。有記者喺群組質疑到底點定義傳媒主唔主流，亦有人話群組管理員無現身、無回覆，「究竟個group意義何在？」有做過阿欣下屬嘅記者話，過往阿欣教落，對唔肯回應、唔講人話嘅人要追問到底，「估唔到今日佢嘅競選團隊會係黑洞，對所有嘢都不聞不問不應不答」。直至阿欣去完牛津道票站投票後，採訪安排一再受記者質疑，有人問佢係咪親疏有別，點解冇喺群組交代遲到。

話因黃埔拉票混亂團隊失散

阿欣回應話因為較早時喺黃埔拉票時情况混亂，同團隊失散需時會合，已用盡方法喺最短時間通知行家要調整時間。或者見到大量批評，陳凱欣團隊噚日近3點終表示抱歉，開始喺群組交代行程。