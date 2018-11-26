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2018年11月26日星期一
港聞二
改革開放40年系列：文革後百廢待興 盼國民見識「好生活」 霍震寰：父建白天鵝賓館 示範賺錢
房價高收美金被斥「賣國」 前總經理頂撞國務委員
時代背景：棄階級鬥爭 實事求是建經濟
改革開放40年系列：經理憶國人「唔知飽」歲月 讓進入學禮儀 賓館四門大開 民眾偷廁紙撬鋼兜
鄧小平打包麵包贈官員 會議通過再開放20多城市
展望‧大灣區﹕城市重心優勢失 放眼大灣區投資
內地網售肉毒針 稱可直送港 衛署：非經藥房屬違法 藥劑師：注射不當可奪命
曾發現鹹魚致癌 伊院癌實驗室翻新 建樣本庫助研究
腰包放便利店外被盜 七旬翁報警拘3男
刑毁單車拘3童 檢疑氣槍電槍
首11月1.58萬新登記 全年恐見新低 長者憂器官退化未允捐 衛署籲先登記
唐狗頸纏鐵線 疑中捕獸器
政府擬推託兒服務券 研增辦幼童託管 兒童貧窮率升 盼釋基層家長勞動力扶貧
研3至6歲課餘託管服務 料明年10月完成
市建放棄永利街重建項目 士丹頓街6單位擬辦過渡房
禮賓府開放日 小學管樂團雨中作樂
大橋通車首月 澳門船客跌兩成
前日貨櫃車流量31 運輸業：開橋過急
客貨車漏油起火 濃煙逾10米高
LV店失手袋 拘兩外籍男
逆快速時裝大流 成品歐美有售 省水逾九成 新染色技術製環保時裝
同類無水染色技術昂貴 少公司用
尊子漫畫
噚日晏晝3點 凱欣離開WhatsApp黑洞
黃傘驚現華叔簽名
豐子愷80作品展出 弘揚真善美
上完漁署免費班 「狗奴才」變主子
為環保鬥跑 林超英贏大嘥鬼父子馬鼻
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【明報專訊】（請看附圖）
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改革開放40年系列：文革後百廢待興 盼國民見識「好生活」 霍震寰：父建白天鵝賓館 示範賺錢
房價高收美金被斥「賣國」 前總經理頂撞國務委員
時代背景：棄階級鬥爭 實事求是建經濟
改革開放40年系列：經理憶國人「唔知飽」歲月 讓進入學禮儀 賓館四門大開 民眾偷廁紙撬鋼兜
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改革開放40年系列：文革後百廢待興 盼國民見識「好生活」 霍震寰：父建白天鵝賓館 示範賺錢
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