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同類無水染色技術昂貴 少公司用

【明報專訊】一般估計，紡織製衣業的污水排放量在所有行業中可排在前三，現時市場上並非沒有環保染色技術，例如「超臨界流體染色技術」，利用超臨界二氧化碳作為染色介質，便完全毋須用水。這種技術適用於多種化學纖維，包括尼龍、滌綸、丙綸、聚乳酸樹脂（PLA）纖維等，但不適合棉等天然材料。

還有「等離子助理染色技術」，利用等離子將固態染料局部蒸發成氣體，擴散到物料表面及冷卻（由氣體變成液體，並滲入物料中，之後再變回固體固定）。這技術同樣毋須用水，適用於棉、皮革、Polyester等。早在幾年前，這兩種技術已成熟，但可能因為設備比較昂貴，以及業者不太了解，至今仍很少公司採用。

文兆豐透露，GiDelave環保染色技術的發明者已開始承接外國品牌訂單，並曾請一名外國教授到廠房對其染色技術作獨立第三方認證。該發明者還研發出另一種環保染色技術Eco-Melange，適用於混合循環再造PET（rPET）及棉質/Modal樹漿纖維紡織物，號稱可毋須用水，該公司現時亦有採用來推出數款毛巾及部分Cap帽。

文兆豐和陳洸唯表示，Cosmos Studio 4月推出產品至今，一直有少許盈利，不過始終資金有限，所以仍要精打細算，例如借用家人的物流公司內的小部分地方辦公，以省掉辦公室租金等。

網誌宣傳 囿於人手僅有英文版

宣傳方面，現時該公司主要倚靠Content Marketing宣傳，他們兩人以及另一外籍員工會在網站網誌撰寫有關時裝業的文章，後者還負責撰寫定期發給顧客的電郵通訊等。但因人手有限，他們暫時都只是發表英文文章，還未有空將之翻譯成中文。

至於那名外籍員工，原來是一名塞爾維亞女士，在網上看到該公司的資料後自薦應徵。他們透過Skype和她面試，發覺對方對時裝業的環保趨勢有不錯了解，加上考慮到該公司最大的銷售額也是來自歐洲，所以便聘用她。至今雙方都是透過網絡協調工作，未曾真正見面。「其實，近期平均每個月都有一兩人自薦，只是公司仍在發展初期，暫還未有資源聘請這麼多人。」陳洸唯笑說。

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