逆快速時裝大流 成品歐美有售 省水逾九成 新染色技術製環保時裝

明報記者 薛偉傑

Cosmos Studio共同創辦人文兆豐、陳洸唯表示，他們是小學和中學同學，大家都愛好研究時裝，中學已模仿時裝雜誌玩街拍，報考大學時更曾考慮攻讀時裝設計，但因父母覺得香港社會現實，讀時裝設計很難找工，為滿足父母期望，兩人只好選擇了比較大路的學科。陳洸唯在港大取得經濟學位後，曾在銀行工作一段時間，文兆豐則在英國取得心理學碩士學位之後回港。

曾開古著店 信環保舊衣有價

雖然兩人在大學修讀的學科與時裝風馬牛不相及，但兩人並未放下對時裝的興趣，更希望以此創業。2016年，兩人開設網上古著店，銷售二手名牌衫，當時他們只是希望人們關注舊衣的價值，不要浪費物資，也不要一味追逐「快速時裝」的潮流，購買過多新衫。由於採寄賣形式經營，賣出貨品才分帳給寄賣者，所以網店一開業即有少許盈利。其後兩人重遇一名中學同學，碰巧發覺對方的父親原來在山東經營製衣廠，並研發出非常環保的染色技術GiDelave，可大省用水，雙方都希望合作。

與英潮牌聯乘 不走廉價路線

於是，文兆豐與陳洸唯去年中合資20萬元，成立了Cosmos Studio，計劃採用該種嶄新的染色技術，推出各種環保時裝。經一輪籌備，該公司在去年11月為推出首批中性設計的環保恤衫眾籌，今年2月付運給眾籌支持者，4月正式開始在網上銷售。

現時該公司顧客最多來自歐盟，其次則是美國，亦吸引兩個B2B客戶在網上主動聯絡商討合作，包括瑞典首都斯德哥爾摩的環保時裝店D. Brands x Friends。文兆豐曾到歐洲旅行，順道拜訪該店後，該店即落實向他們入貨分銷，而且首次落單已是100件，令他們大感鼓舞。另一B2B客戶則是由香港女士在英國創辦的潮牌Carnaby Fair，雙方以聯乘方式合作，在英國推出Cap帽（鴨嘴帽），由Carnaby Fair在當地銷售。

設計簡約中性化 減庫存浪費

Cosmos Studio寂寂無聞，產品售價也不便宜（每件恤衫約88美元），欲能獲歐美消費者及瑞典環保時裝店青睞，相信是因為它採用的環保染色技術GiDelave確實有賣點。

現時該公司已利用GiDelave技術推出了大約5款恤衫；另有6、7款已經製好，將於近日上線銷售。為盡量減少庫存浪費，他們特別採用中性及簡約的設計，希望男女合穿；尺碼則有5個。此外，他們還推出了數款Cap帽。

暫時該公司在香港銷量主要來自網購，以及一年參加5、6次環保市集，不過已有一兩間實體店正和該公司商討以寄賣形式合作，相信明年可成事。

該公司亦正和新興膠囊酒店「眠舍」（SLEEEP）合作，設計環保睡袍和環保T恤，希望今年底或明年初推出。該公司還希望明年打入歐洲其他實體店，後年則推出環保長褲。