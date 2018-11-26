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大橋通車首月 澳門船客跌兩成

【明報專訊】港珠澳大橋通車首月，澳門碼頭出入境人數比去年同期少兩成。內地旅客多循大橋來港，惹起東涌居民不滿，港府及內地部門日前多項措施推出以紓緩情况，東涌地區組織發起人承認措施有助減少旅客量。政府又研在旅檢大樓設臨時攤檔，惟有學者憂會淪為新田購物城，令商戶「拍烏蠅」。

東涌組織認措施有效 再迫爆續「光復」

澳門治安警察局昨公布，大橋自通車以來，外港碼頭及氹仔碼頭出入境人次比去年同期減少20.7%及19.9%；澳門大橋口岸亦錄得超過80萬人次出入境，當中來往澳門香港的佔85.4%，澳門當局指大橋分流來往港澳旅客。

為紓緩東涌旅客量，大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）上周六起限售珠海口岸車票，按入境處數字，昨日至晚上8時，大橋香港口岸出入境旅客人次為71,020（見圖）。香港口岸本周末人流較上周末同時段低兩成。

本土派組織「東涌人」發起人王進洋昨於港台節目《城市論壇》承認，東涌旅客擠迫情况在措施推出後確有改善，但若政府不繼續處理大橋旅客問題，讓旅客再次迫爆東涌，會「個個星期光復（行動）」。

旅界：廣州設規範 或令人感港拒內地客

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦在節目表示，金巴現為珠海來港乘客數量設限於約2萬人次，多少回應香港社會訴求，但他指香港是國際旅行城市，「打開門做生意」，內地旅客即使到港的消費力低也要接待，現時廣州巿旅遊局發出文件，規範內地來港的一日旅行團，認為或會令人以為香港排拒內地旅客。

學者：倘只半年多客 增舖恐淪新田購物城

商務及經濟發展局長邱騰華日前指出，會在香港口岸旅檢大樓增設商店或臨時攤檔，節目主持蘇敬恆問到，旅檢大樓如增設商舖會否成為另一新田購物城。崔定邦認為，旅檢大樓內原有店舖早應租出，又說內地旅客與港人一樣，旅行時喜歡到港人熱門地點，認為新田購物城及口岸臨時店舖或要以批發形式，價格較低廉才能吸引旅客。

港大經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻則認為，若預計長期有內地客來港，才值得發展購物城等長期投資，但若大橋旅客需求只集中在半年或一年，擔心或會淪為現時郵輪碼頭或新田購物城般，令商戶喊苦。

相關字詞﹕新田購物城 東涌 金巴 港珠澳大橋

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