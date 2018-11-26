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禮賓府開放日 小學管樂團雨中作樂

【明報專訊】禮賓府昨舉行開放日，吸引上千名市民參觀賞花，惟天公不作美，早上開始落雨，有訪客提早離開。特首林鄭月娥昨午在花園逗留約15分鐘，並觀賞英華小學管樂團表演。雖然在帳篷下表演，部分學生仍濕身，但稱「有特首做觀眾，是願望成真」，不介意雨中作樂。

表演結束後，林太與師生寒暄，慰問學生練習「是否辛苦」、「小心樂器濕了」。當時雨勢頗大，林太其後入主樓與市民握手打招呼。對於昨日的九龍西立法會議席補選，林太只回應「大家多點投票」。有市民嘆大雨難賞花，中午提早離開，並謂只能匆匆見到林太一面「好可惜」。

過期回鄉證蓋印留念

禮賓府昨早10時開放，大批市民及遊客預早排隊等候入場。排頭位的吳先生清晨7時多到達，他說﹕「回歸前來過『港督府』（現稱禮賓府），想看看有何變化，尤其是花卉特色。」除賞花外，今次開放日首設禮賓府主題印章，圖案包括宴會廳、小庭園等，讓市民「儲印」留念，吳先生自備過期的「本式回鄉證」蓋印。

被問及如何評價現屆政府施政，吳先生說不便評論，但如其他本地訪客般，最關心房屋問題。另一訪客李先生偕同女友參觀，他認為填海造地可滿足住屋需求，然而同時要平衡保育「是另一難題」，但說「填海好難避免」。

陳太一家三口亦特意到禮賓府賞花，其8歲兒子俊宇更帶同「隨筆」，沿途記錄所見所聞。俊宇說花卉新奇漂亮，又逐一記下花卉品種名稱，陳太說希望兒子藉此「增廣見聞」。

內地客欣賞西式風格

來自北京的旅客丁小姐則表示，昨日前來感受禮賓府氛圍，因建築帶有西式風格，「跟故宮及天壇那種不一樣」。另外，丁小姐說香港是南方氣候，比較濕潤，「花草特別多」，大讚禮賓府的花卉美麗。

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