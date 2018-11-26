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市建放棄永利街重建項目 士丹頓街6單位擬辦過渡房

【明報專訊】市區重建局2003年提出上環士丹頓街及永利街重建項目（H19），惟遭地區強烈反對，巿建局放棄重建方案，並計劃翻新士丹頓街6個狀况較佳的單位，明年初撥予社聯營運「社會房屋共享計劃」，為現時居住環境惡劣而又正輪候公屋的基層家庭，提供過渡住屋。

中西區關注組召集人羅雅寧對市建局放棄重建方案表示歡迎，並倡議設立「卅間舊城風貌區」（卅間是舊城中環內一個早期社區，有百多年歷史，範圍涵蓋士丹頓街、必列者士街、 永利街、城皇街、華賢坊丶中和里一帶，為密集的華人社區），保留區內唐樓原有特色。

市建局去年以配合政府增加房屋供應為由，向城規會申請增加H19項目發展密度，遭地區強烈反對而撤回申請；今年7月確認正式放棄H19重建項目。

委工程顧問檢查項目內老化樓宇

市建局行政總監韋志成昨發表網誌，表示重建項目內樓宇呈不同程度老化，市建局已委託結構工程顧問，每隔兩個月檢查樓宇結構狀况，並安排承建商維修保養。

韋志成又表示，位於士丹頓街60至62號唐樓的6個單位狀况較好，只需一般修葺便可供居住，市建局決定在明年初完成翻新後，會先撥予社聯營運社會房屋共享計劃，為輪候公屋的基層家庭提供過渡住屋。

項目內餘下單位狀况參差，部分更連水、電供應等設施的鋪設亦欠缺，市建局已聘請顧問檢查各個單位的水、電供應及排污系統等設施以制訂翻新計劃。

社區更新 地舖或作長幼「共享空間」

韋志成稱，社區更新無論項目的硬件或軟件設施都要達到「新舊交融，長幼共融」，市建局會探討各種「共享」營運的構思，其中一個可行方案是伙拍非政府組織，撥出部分住宅和非住宅單位計劃項目內的，用作「共享工作空間」，樓上住宅單位經修葺後出租予年輕人，方便他們在市區上班；樓宇地舖則成為有工作能力的長者，和其他年輕人共用的工作空間，讓不同年齡和階層的人可共享設施。

韋志成說，市建局明年上半年會向中西區區議會匯報新方案，取得支持後，政府便能按相關方案的土地使用及城市設計作考慮，以向城規會申請修訂規劃大綱圖，改劃現時「綜合發展區」的規劃意向，料整項規劃程序要逾一年才能完成。

相關字詞﹕中西區關注組 房屋共享計劃 市建局

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