政府擬推託兒服務券 研增辦幼童託管 兒童貧窮率升 盼釋基層家長勞動力扶貧

勞工及福利局長羅致光昨在商台節目《政好星期天》表示，現時課餘託管服務主要針對6歲或以上學童，但有不少學童就讀半日制幼稚園，且全日制學童可能下午3至4時便下課，也有服務需求，政府盼紓緩基層家庭照顧壓力及釋放勞動力。他說政府考慮以服務券形式，更靈活地為基層家庭推出課餘託管服務。對於去年貧窮人口創新高，他承認貧窮情况惡化，即使政府已加強扶貧，但力量不足進一步減低貧窮情况，只能「打個和」。

學者：服務券原意好 市場欠彈性工作

熟悉幼兒照顧服務的港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，課餘託管服務券原意好，但亦擔心監管問題。他相信服務券有助減少低收入家庭支出，但對措施能釋放婦女勞動力則有保留。他說目前勞工市場工資低、缺乏兼職彈性工作，需更多誘因才可釋放婦女勞動力。他表示最新貧窮報告反映兒童貧窮源頭除來自低收入家庭，也包括單親、少數族裔、新來港者家庭，需更全面政策才能改善問題。

葉兆輝說，尋覓場地提供課餘託管服務有困難，最理想是在學校。他說社區有不少照顧兒童服務，退休者也可協助，建議整合學校場地與社區人力資源，教育局及勞福局要合作「拆牆鬆綁」。

學校辦託管最理想 倡整合退休者協助

扶貧委員會委員、社區組織協會幹事施麗珊表示，不少基層婦女因要照顧幼兒，難投身職場，相信課餘託管服務券有助基更靈活購買所需服務，但政府要監管服務質素。她說基層工作零散化，盼服務券可涵蓋更彈性的託管服務。

幼教界促政府增全長日制幼稚園

教育局資料顯示，本港約1030間幼稚園中，246間屬長全日制。非牟利幼兒教育機構議會主席潘少鳳表示，雙職家長對託兒需求明顯上升，促請政府長遠規劃，增加全長日制幼稚園。她認為幼稚園課餘託管服務場地必須安全及衛生，為幼童提供食物、牀等，最合適是在學校提供服務。