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首11月1.58萬新登記 全年恐見新低 長者憂器官退化未允捐 衛署籲先登記

【明報專訊】衛生署「中央器官捐贈登記名冊」成立10周年，逾29萬人登記成為器官捐贈者。衛生署助理署長（健康促進）馮宇琪表示，當社會出現呼籲捐贈的感人事件時，港人會受感動而「立即行動」，但較願意捐贈的人已登記，需再下工夫推廣，期望登記人數突破30萬。衛生署過往亦有到老人院推廣，部分長者擔心器官退化不適用，但她認為，「不需幫醫生考慮可否捐器官，若有意願應先登記」。

明報記者 許芳文

中央器官捐贈登記名冊於2008年11月成立，讓有心人登記捐贈器官的意願。成立名冊之前，政府難以掌握願意捐贈市民的資料，靠器官捐贈卡識別（見另稿）。馮宇琪接受本報專訪表示，並非每人都隨身攜帶捐贈卡，而器官捐贈需死者家屬同意，「好多時在有需要的時候，未必找到張卡……醫管局器官捐贈聯絡主任不知道死者的意願」，難以說服家人。曾聽說有死者家屬後來才找到捐贈卡，「原來（死者）有這個意願，當時沒有幫他做決定，對家人來說感受都不好」。

現感人事件登記急增 涉事故即引退出潮

截至今年11月16日，共有294,502人登記器官捐贈名冊，其中2016年的登記數字為最高紀錄，達5.2萬人。馮宇琪說，若社會出現呼籲器官捐贈的感人事件（見表），港人往往會受感動而「立即行動」，「看到過往幾年，因為這些呼籲多了很多（登記）」。

馮舉例，去年「鄧桂思事件」在4至5月期間，激發1.7萬人登記器官捐贈，佔全年登記總數45%。翻查資料，43歲鄧桂思去年4月底因急性肝衰竭需換肝續命，其女兒未夠18歲無法捐肝，全城熱議應否降低捐贈年齡。至5月初，爆出鄧桂思需換肝源於聯合醫院「開漏藥」事故，引發名冊「退出潮」。她認為，媒體報道不論是正面或負面，都影響市民意願，「報道醫療事故，令市民當刻失去信心，亦會令市民退出（登記）」，去年5至6月便有1200人退出名冊。

馮又觀察到，今年無大型捐贈呼籲事件，「整年（來看）市民不覺有什麼感動」。截至11月16日，今年暫有15,828人新登記，與2014年最低紀錄的1.9萬人仍有一段距離。馮估計，2016年及2017年的推廣活動和感人事件，鼓動了較「容易受感動」的市民登記，「現在可能開始難一點，我們要再做多一點工夫」，鼓勵其他市民。

稱易感動者已登記 破30萬「要多下工夫」

馮稱衛生署會繼續推動器官捐贈，如透過社交媒體及KOL（網絡紅人）向年輕人宣傳，署方過往亦有到老人院推廣。部分長者擔心器官退化不適用，她認為「不需幫醫生考慮可否捐器官，如有意願應先登記」。她期望，名冊可先突破30萬人，「離30萬還有五六千，都不簡單的」。

相關字詞﹕鄧桂思 衛生署 器官捐贈

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