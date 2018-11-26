腰包放便利店外被盜 七旬翁報警拘3男

凌晨近兩時，警方接獲70歲張姓老翁報案，指他到上環荷李活道123號一間便利店看報紙，並將一個腰包及紙皮置於店外，惟發現財物不翼而飛，腰包內有數十塊、約值3000元的玉石及約2000元現金，懷疑被3名男子盜去。

警方接報到場，於便利店70米外的城皇街一公廁找到涉案3男子，以「涉嫌盜竊」拘捕3名分別47歲姓梁、41歲姓譚及54歲姓翁男子。經初步調查，相信3人為朋友關係，案件交由中區警區刑事調查隊第一隊跟進。警方起回大部分玉石，但被盜現金仍未尋回。

曾做玉石生意 腰包存數十塊

遇劫老翁張可華事後接受本報訪問，稱自己早年跟隨父親從事玉石生意，曾在荷李活道一帶租用數間舖位賣玉石，風光一時，但近年年紀漸大，又無人幫手打理，「做做吓無心機做」，遂於早前結束營業，並於3月開始從事清潔工作，月入萬多元，並以7000多元在荷李活道租住一單位。張伯透露，早年曾結婚，育有一子一女，惟已離婚，亦再無跟子女聯絡。他說偶爾會執拾紙皮幫補生計，因想自力更生，不想領取綜援。

張伯說，事發時他前往一間便利店看報紙，並將財物置於門外，惟發現有人「郁我啲嘢」，遂展開追逐，並一度和賊人糾纏，糾纏期間被推倒在地，右邊膝蓋擦損。他續說，被盜去玉石雖只值數千元，但部分為友人所贈，甚具紀念價值，現時玉石仍被警方扣查。張又自稱曾於電影《香港三部曲》客串拾荒者。