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曾發現鹹魚致癌 伊院癌實驗室翻新 建樣本庫助研究

【明報專訊】曾發現鹹魚致癌的伊利沙伯醫院癌症研究實驗室，最新發現可能與「非小細胞肺癌」復發相關的4種基因突變，有望協助研發藥物，現盼收集更多腫瘤樣本再研究。該實驗室早前翻新，增加癌症樣本儲存量並開展癌症生物樣本庫計劃，目標每年收集數百個腫瘤組織樣本及數千個血液樣本，以備日後研究。

增4大型儲存罐 可存10萬樣本

香港癌症資料統計中心總監、伊院臨牀腫瘤科部門主管黃錦洪醫生表示，伊院癌症研究實驗室上世紀60年代成立，曾發表多項重要癌症研究，包括1970年代率先透過老鼠研究，發現鹹魚中的亞硝胺為本港常見癌症鼻咽癌的致癌物，其後實驗室再研發透過血液中EB病毒DNA檢測鼻咽癌復發的方法等。

新研肺癌復發者基因突變 料助研發藥物

近年實驗室研究另一種本港常見癌症——非小細胞肺癌，收集了42名病人的腫瘤樣本做基因測序，在部分有復發迹象的病人樣本中發現了4種基因突變，研究結果本月在醫學期刊Oncotarget發表。

伊院癌症研究實驗室主管曹志成相信，這些生物標記可能與非小細胞肺癌病人手術後短期內復發有關，有望成為治療癌症的「靶點」或可幫助藥物研發，希望收集更多樣本做更大型研究。該實驗室現主力研究鼻咽癌、肺癌和乳腺癌等。

冀每年蒐數百腫瘤組織 未來擴至他院

伊院早前獲捐5470萬元，翻新癌症研究實驗室，新裝修實驗室去年竣工，今年9月揭幕，是兩大醫學院外全港最大規模的癌症實驗室，現有7名研究員。曹志成稱翻新後新增4台大型液態氮氣儲存罐，預計可存逾10萬個小型癌症組織樣本；血液儲存冰櫃亦由18個增至23個，能存以萬計血液樣本，兩款容器性能更穩定，有利長時間儲存癌組織。

曹續稱，以往沒有系統地收集病人樣本，今年3月開始癌症生物樣本庫計劃，已獲1000名伊院病人同意捐癌組織，冀未來逐步擴展至其他醫院，目標在未來5年每年收集數百個腫瘤組織及數千個血液樣本以供日後科研，呼籲成年癌症病人參與計劃。

實驗室研究人員存取樣本後，會利用新一代基因測序儀等高端儀器做基因等研究分析，尋找有助癌症預測、監察及預防的生物標誌；研究室亦有小鼠作抗癌藥物試驗，盼長遠能改善治療。

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