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內地網售肉毒針 稱可直送港 衛署：非經藥房屬違法 藥劑師：注射不當可奪命

【明報專訊】女銀行家早前於尖沙嘴醫務所注射肉毒桿菌毒素後死亡，引起社會關注。本報發現，網上有內地批發商出售肉毒桿菌毒素針，每支索價接近1900港元，賣家更聲稱產品可運送來港。有藥劑師指出，肉毒桿菌毒素為受規管藥物，非持牌者管有相關產品屬違法，批評現時網購藥物情况「無法無天」，若消費者自行注射相關產品時用量及位置不當，嚴重可引致窒息及器官衰竭奪命。

明報記者 陳冬綾

一支1900元 稱曾向速遞公司確認可寄港

本報記者於網上搜尋肉毒桿菌毒素產品，發現微博及facebook分別有內地及馬來西亞微整形產品批發商，出售來自美國及韓國品牌的肉毒美容針。記者以客戶身分向內地批發商的微博查詢，對方稱曾將產品轉寄到美國及加拿大，並向速遞公司確認產品可寄來香港，一支售價1680元人民幣（約1892港元）。店主又表示，如欲瘦臉，用一瓶就夠，功效可持續一年，惟拒絕教記者自己打，「負不起責任」。

資深藥劑師鄺耀深指出，肉毒桿菌毒素是透過微細胞培植而成的生物製劑，較一般藥物容易致敏，嚴重可導致窒息、呼吸困難，「發生過敏症反應可大可小」。他續稱，若消費者於網上購買肉毒桿菌毒素針後自行注射，使用劑量過多或濃度過劇，會導致肌肉僵硬，並引發器官衰竭。而皮膚下佈有血管，若自行注射技術不良，令血管直接吸收肉毒桿菌毒素，可構成生命危險。

藥劑師：部分產品要冷藏 運送不當恐變質

網上發售肉毒桿菌毒素針的平台並非本地，須經速遞公司運送來港。鄺耀深表示，肉毒桿菌內含有蛋白質，部分品牌產品要冷藏於2至8℃的容器內，但有些品牌用到新研發的合成方式，提高產品穩定性，故冷藏與否須視乎牌子。鄺擔心，若產品需冷藏，而運送過程中未恰當處理，會令產品變質，可能加劇過敏反應。他又說，快遞過程中若標明「須冷藏」，過關手續會變得複雜，不排除賣方因而「偷雞」。

衛署：所有藥物進口須憑證

衛生署指出，根據《藥劑業及毒藥條例》，含肉毒桿菌毒素的注射液屬第1部毒藥及醫生處方藥物，必須由醫生或按醫生指示下使用，以及只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。非法管有或售賣第1部毒藥，不論經任何途徑包括互聯網，均屬違法，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。另外，根據《進出口條例》（第60章），所有藥物進口香港必須憑有效進口證，非法進口藥物最高罰則為罰款50萬元及監禁2年。

署方又稱，含肉毒桿菌毒素的注射液，必須貯存在5℃左右的環境，才可保持有效性，經郵遞購買有關藥物，難以保障藥物的質素和效用。

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