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鄧小平打包麵包贈官員 會議通過再開放20多城市

【明報專訊】作為白天鵝賓館最早期管理層員工，前總經理楊小鵬、副總經理彭樹廷接待過的政要、大人物，多如星數。

已故國家領導人鄧小平分別於1984至85年3次下榻白天鵝賓館。彭樹廷說，鄧小平最關心麵包，「他問我牛油哪裏買？我說『法國』。麵包是什麼包？我說『法國麵包』」，之後鄧小平叫彭樹廷打包麵包，「事後聽霍英東說，鄧小平到上海開中央經濟會議前，派麵包給委員吃，結果會議通過再開放20多個城市」。楊小鵬則記得，霍英東請鄧小平到西餐廳用膳，其後二人直接走出大堂，隨從只着小孩、民眾「讓一讓」，「哪像現在？又要先封路，又事先佈置，還要背台辭」。

1986年英女王到訪，彭樹廷負責餐飲。當時廣州沒海鮮，要從香港進口，他上書交通廳，要求「一路放行」。霍英東希望桌花要有中英國旗顏色，代表中國的紅、黃色花不乏，「但當時中國哪有藍色花？」，最後也是霍家親自出馬，「由（霍震霆當時太太）朱玲玲從香港親自拿上來」。

寫文悼霍老 提趙紫陽被刪走

來過白天鵝的大人物，一一被記錄下來，保存到館內的資料室，除了一個——因六四事件下台的原中共總書記趙紫陽。他和楊小鵬同是河南人，「他叫我『小老鄉』」。已退休的楊小鵬希望為白天鵝賓館的歷史補遺，他說，曾任廣東省委書記的趙紫陽和他說過︰「海外華僑、資本家中，霍英東是替我們國家着想的。」

楊小鵬念茲在茲，至2006年霍英東身故，翌年黨邀請楊小鵬寫悼辭︰「我堅持趙紫陽這句話得跟我出版。」對方答允，但最後還是被抽走。「憑什麼要刪呢？我很生氣……你不能因為他犯了錯誤就完全在歷史上抹去他，他是有功勞的，你要承認他；他在另一方面犯了錯，你打倒他，是另一件事。」

相關字詞﹕改革開放40年

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