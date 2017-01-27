港聞

港聞一

下一篇 上一篇

改革開放40年系列：經理憶國人「唔知飽」歲月 讓進入學禮儀 賓館四門大開 民眾偷廁紙撬鋼兜

【明報專訊】號稱專為中國遊客打造、去年6月才進軍中國巿場的全球最豪華郵輪「諾唯真喜悅號」，早前宣布將於明年4月退出中國市場，有傳聞指是因「被大媽吃垮」。白天鵝賓館前餐飲部副總經理彭樹廷形容事件是「水土不服」。彭樹廷認為，當年霍家提倡「中國人管理」的模式，至今或將來仍能供進駐中國的外資服務企業參考，他說：「中國的顧客是要引導的，『諾唯真』經歷的事，我們一一經歷過。」

明報記者 李以莊

生於1950年代的彭樹廷，讀初中時遇上文革，上山下鄉，用他的話說，其人生是「長身體時，經濟困難吃不飽；長知識時，遇上文革；要生孩子，一孩政策……我這代人沒理想沒前途，黨的理想就是我的理想」，說罷補上一句︰「幸好我在白天鵝。」

員工懂變通 霍英東讚「中國有希望」

1982年，白天鵝賓館仍未平頂，自薦入職的彭樹廷任職餐飲部。10月霍英東於賓館宴請廣東省委第一書記任仲夷，但賓館沒水沒電沒煤氣。彭樹廷向當局要求下，宴會前水電都通了，煤氣卻仍是難題。他於是到深圳、香港學習石油氣罐使用方法，之後叫人運上白天鵝賓館。當晚順利筵開20席，唯獨缺乳豬，「去廣州酒家借幾隻」，總算完成。霍英東滿意，宴後向彭樹廷等員工說︰「國家有希望，中國人好聰明，現在問題是如何將人的積極性調動起來。」

1983年賓館開業，「四門大開」。「過程是痛苦的。」彭樹廷說，廁所日耗逾百卷廁紙，「當時百姓家中廁紙是又黃又厚，抹落『籮柚』抹到出血」，突然出現一個免費參觀、有空調、有卷紙的五星級賓館，每日上萬民眾到來參觀，「不單廁紙，連不鏽鋼兜都撬走，啲人拎螺絲批入來『屙屎』」。

40年過去，中國人均生產總值由1978年的156美元，飈升至去年8800美元（見表），但文化水平增幅未能追及，外商進入此規模大且增長潛力強勁的市場，有的或會像郵輪集團「諾唯真」一樣，未能適應中國客人的消費模式。彭樹廷說︰「因為中國大媽素質差，搶食自助餐……他們（外商）不知道，中國的顧客是要引導的。」

他形容，改革開放之初，國人更未見過世面，「更加肚餓，唔知個『飽』字點寫」，所謂的禮儀，不知為何物，當年中國人有吐痰習慣，「其實是管理，如果你將地方打理得乾乾淨淨，群眾見到，唔敢『吐』」。美國學者1980年代初提出「破窗理論」，至1990年代才由紐約市長朱利安尼應用於現實，而在1980年代的白天鵝賓館，經理們早已領悟，並付諸實行。

送經理海外考察 霍震霆朱玲玲陪伴

先進，源於培訓。開業之初，霍英東把賓館經理送到海外考察，住最好的酒店，用最好的餐，「震霆和朱玲玲陪我們，可以說我們是霍英東用美金、家人帶大的」。彭樹廷先後去過百多個國家，深明西方文化，亦知道中國群眾素養較落後，他說：「不將人民群眾拒諸門外，讓落後的人參觀現代化、高級的東西，學會禮儀，並憧憬往後美好生活，是白天鵝由從前至今的帶動作用。」

相關字詞﹕白天鵝賓館 改革開放40周年 改革開放40年

上 / 下一篇新聞

改革開放40年系列：文革後百廢待興　盼國民見識「好生活」　霍震寰：父建白天鵝賓館　示範賺錢
改革開放40年系列：文革後百廢待興　盼國民見識「好生活」　霍震寰：父建白天鵝賓館　示範賺錢
房價高收美金被斥「賣國」 前總經理頂撞國務委員
房價高收美金被斥「賣國」 前總經理頂撞國務委員
時代背景：棄階級鬥爭 實事求是建經濟
時代背景：棄階級鬥爭 實事求是建經濟
鄧小平打包麵包贈官員 會議通過再開放20多城市
鄧小平打包麵包贈官員 會議通過再開放20多城市
展望‧大灣區﹕城市重心優勢失 放眼大灣區投資
展望‧大灣區﹕城市重心優勢失 放眼大灣區投資
內地網售肉毒針 稱可直送港 衛署：非經藥房屬違法 藥劑師：注射不當可奪命
內地網售肉毒針 稱可直送港 衛署：非經藥房屬違法 藥劑師：注射不當可奪命
曾發現鹹魚致癌 伊院癌實驗室翻新 建樣本庫助研究
曾發現鹹魚致癌 伊院癌實驗室翻新 建樣本庫助研究
腰包放便利店外被盜 七旬翁報警拘3男
腰包放便利店外被盜 七旬翁報警拘3男
刑毁單車拘3童 檢疑氣槍電槍
刑毁單車拘3童 檢疑氣槍電槍
首11月1.58萬新登記 全年恐見新低 長者憂器官退化未允捐 衛署籲先登記
首11月1.58萬新登記 全年恐見新低 長者憂器官退化未允捐 衛署籲先登記
唐狗頸纏鐵線 疑中捕獸器
唐狗頸纏鐵線 疑中捕獸器
政府擬推託兒服務券 研增辦幼童託管 兒童貧窮率升 盼釋基層家長勞動力扶貧
政府擬推託兒服務券 研增辦幼童託管 兒童貧窮率升 盼釋基層家長勞動力扶貧
研3至6歲課餘託管服務 料明年10月完成
研3至6歲課餘託管服務 料明年10月完成
市建放棄永利街重建項目 士丹頓街6單位擬辦過渡房
市建放棄永利街重建項目 士丹頓街6單位擬辦過渡房
禮賓府開放日 小學管樂團雨中作樂
禮賓府開放日 小學管樂團雨中作樂
大橋通車首月 澳門船客跌兩成
大橋通車首月 澳門船客跌兩成
前日貨櫃車流量31 運輸業：開橋過急
前日貨櫃車流量31 運輸業：開橋過急
客貨車漏油起火 濃煙逾10米高
客貨車漏油起火 濃煙逾10米高
LV店失手袋 拘兩外籍男
LV店失手袋 拘兩外籍男
逆快速時裝大流 成品歐美有售 省水逾九成 新染色技術製環保時裝
逆快速時裝大流 成品歐美有售 省水逾九成 新染色技術製環保時裝
同類無水染色技術昂貴 少公司用
同類無水染色技術昂貴 少公司用
尊子漫畫
尊子漫畫
噚日晏晝3點 凱欣離開WhatsApp黑洞
噚日晏晝3點 凱欣離開WhatsApp黑洞
黃傘驚現華叔簽名
黃傘驚現華叔簽名
豐子愷80作品展出 弘揚真善美
豐子愷80作品展出 弘揚真善美
上完漁署免費班 「狗奴才」變主子
上完漁署免費班 「狗奴才」變主子
為環保鬥跑 林超英贏大嘥鬼父子馬鼻
為環保鬥跑 林超英贏大嘥鬼父子馬鼻