時代背景：棄階級鬥爭 實事求是建經濟

中國社會科學院政治學研究所首任所長、六四後移居美國的嚴家祺在題為「新英雄史觀和中國大轉型——改革開放的回顧和反思」一文中指出，經歷過文革災難的鄧小平在掌握大權後，開始小心翼翼地衝破「姓資（本主義）姓社（會主義）」意識形態的束縛。

改革開放的政策下，出現了推廣安徽省小崗村分田到戶的農村改革，也有了走另一條路的江蘇華西村村辦企業「異軍突起」；港資大量湧入內地，霍英東家族投資的白天鵝賓館悄然屹立在珠江北岸，美心家族取得了「天字第一號」的外資企業營業執照，上海和深圳推動起土地改革。深圳、珠海、汕頭和廈門經濟特區出現，港人的生活方式和文化也滲入內地民眾生活中。

1970至80年代是個喧囂而熱鬧的年代，不過推動「價格闖關」，亦曾引發嚴重通貨膨脹及搶購潮；還出現過反對資產階級自由化運動和清除精神污染運動，但改革步伐未停，直到1989年的六四事件遇上重大波折。

六四遇挫折 鄧南巡再起步

六四過後，中國遭到許多西方國家經濟制裁，政治改革方案束之高閣。後來就有了1992年鄧小平的「南巡」，強調「發展才是硬道理」。上海《解放日報》發表數篇署名「皇甫平」的文章，支持並宣揚鄧小平南巡的重要性及意義，再次確認改革開放的路線。

改革開放使中國在40年間成為全球第二大經濟體。不過，香港中文大學中國文化研究所前所長陳方正曾說，中國「雖然經濟上依然開放，政治上則變得審慎保守，以維持穩定為主。其後二三十年間，中國所奉行的便是這麼一套『雙軌制度』，也就是所謂『有中國特色的社會主義』」。

（改革開放40年）