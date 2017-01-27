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改革開放40年系列：文革後百廢待興　盼國民見識「好生活」　霍震寰：父建白天鵝賓館　示範賺錢

【明報專訊】1978年底的北京京西賓館內，中共召開了十一屆三中全會，下了中國改革開放的歷史性決定；40年來有成就，亦有不足，明報記者今日起作系列報道，從過去看現在，從現在向前看。

改革過程中，香港人在內地取得很多「第一」︰中國第一家外資酒店、天字第一號的中外合資合同、第一罐啤酒……系列先從香港人的身影開始。廣州白天鵝賓館是當年讓內地人開眼界的第一步。

改革開放之初，中國百廢待興，港商霍英東與中國政府簽訂「法前合同」，同意斥資超過1億港元，在廣州沙面白鵝潭畔填海興建「現代化國際水平」的酒店。「父親當時擔心國家，工廠沒人工作，農村沒人耕作，國家像破產。」霍英東次子霍震寰說，沙面從前是租界，見證民族衰落，「華人與狗不得內進」，霍家在此建賓館堅持「四門大開」，每日成千上萬民眾參觀。霍震寰說，老父堅持向國民示範如何「賺錢」、「闖物價關」，「要告訴中國人，『愈窮愈革命』的年代結束了」。

明報記者 李以莊

「改革開放最重要建民族自信」　

1970年代末，文化大革命已結束，廣州交易會擺脫了「走資」污名，對外招商，霍震寰代父連年出席，住的是「人民大廈」，「沒冷氣，去到剝衫，江邊的船『嘭嘭嘭』吵着」。其時，政府已意識到賓館、旅舍對招商的重要，遂於1978年11月成立小組，翌年2月到香港考察，見了霍英東、彭國珍等商人，小組匯報文件寫道︰霍英東對項目「信心不大」；同年4月，霍英東最終首肯，同意以1.5億至2億港元，在廣州沙面填海，興建一棟有1000間客房的「現代化國際水平的飯店」。

「改革開放最重要是建立民族自信，他（父親）要求自己設計，自己建築，自己管理。」霍震寰說，「當時爸爸是首次嘗試，因『改革開放』不止是說，還要做到成績。」建築期間，霍英東多次到內地開會、督工，「當時是辛苦的，國內人『扯皮』，不同部門遇到問題互相推卸，爸爸一回酒店便和衣而睡，鞋也沒脫」。

不怕文革遺毒 設獎金制鼓勵工人

霍震寰說，當時「割掉資本主義尾巴」的極左遺毒仍在，但為了加快進程，其父於共產中國率先引入「獎金制」：「以前『做就三十六、不做也三十六』，爸爸卻提出多勞多得，大家都驚，因為人民剛經歷文革，被批鬥多年，都怕。」然而，政府最終沒干預，獎金激發工人自發性，高約100公尺的白天鵝賓館於1982年在「百無」中國拔地而起，「爸爸最怕文革養懶人，但看到中國人還是勤勞的，感慨說『中國有希望』」。

酒店門常開 每日上萬民眾參觀

其時，中國酒店管理依已故總理周恩來指令︰「外事無小事」，對出入民眾管理極嚴。至白天鵝賓館開幕，霍英東下令「四門大開」，每日迎來成千上萬群眾參觀，門外盡是被擠脫的鞋，霍英東看着失笑。霍震寰說：「老霍生覺得可以通過這措施，打破很多條條框框，也讓民眾見識到『好生活』的願景。」不過四門大開卻苦了負責接待的賓館員工，酒店內的廁紙、牙籤時常被偷，「爸爸說不要計較，讓他們慢慢習慣，改革開放以後，他們家裏將來很快會有（日用品）」。

至2003年合約期滿，「那時沒有條文說政府要多少錢買回，所以說愈早投資愈蝕底」。霍震寰說，霍家最後按合同，無償轉讓賓館給廣東省政府。時任廣東省外經貿廳副廳長招玉芳曾游說霍家繼續營運，「老霍生對賓館好有感情，但我們不是酒店管理公司，而且我們沒話事權，管理會較麻煩，所以推了」。

與美貿戰「應藉機調整自省」

賓館開業後，已故國家領導人鄧小平曾3次到訪，英女王伊利沙伯二世亦曾下榻，見證改革開放進程，卻一度被批評為「復辟封資修（封建主義、資本主義、修正主義）」，甚至因房價過高被扣上「賣國」帽子（見另稿），但一路走來，賓館成為了實行市場經濟「摸着石頭過河」的典範。40年過去，國家主席習近平說「改革開放要深化到底」，但迎上美國主導的貿易戰，中國工商業面臨挑戰。霍震寰認為，中國在貿易戰中佔下風，不失為調整步伐和自省的契機，他說：「中國富起來，但未強，不要當自己是什麼。大家認識到國家發展，其實還有很長的路要走。」

（改革開放40年）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕改革開放40周年 改革開放40年 白天鵝賓館 改革開放 霍英東 霍震寰

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