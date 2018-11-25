童年被性侵 女子無法行房終離婚

香港性教育、研究及治療專業協會委員、性治療師吳穎英醫生說，曾有個案的女生於13至18歲，多次於晚上睡覺時被父親撫摸，起初父親只伸手到被子內，隔着衣服撫摸，後來伸手到衣服內。由於她不懂反抗，每次都裝睡。她長大後，與丈夫交往及結婚13年，一直未能行房，後來發現是患有「進入障礙」（前稱陰道痙攣），惟第三次治療後，其夫因有第三者提出離婚。吳稱該女子其後出現抑鬱徵狀，需轉介至精神科，反映童年性侵影響之大。

個案受害人其後患抑鬱

香港性教育、研究及治療專業協會於2015年11月至2016年4月以自願、不記名問卷訪問1053人，當中有441名女性，其中53人表示童年曾受性侵犯。受訪者就不同問題評分，以滿分25分為「非常符合」，5分為「完全不符合」，對於「對於性生活，我感到氣餒」等問題，曾受性侵的女性感到「輕微符合」至「有些符合」，結果她們的性抑鬱評分為11分，而非性侵受害人的評分為7.7分。在性焦慮方面（如想到生活中性方面的事會不自在），曾受性侵者評分為11.4分，亦較非受害人高2.3分。

年幼不懂反抗 性侵者多為親信

協會會長吳海雅表示，不少人質疑受害人何不反抗，「在我們遇到的個案，大多性侵者都是受害人信任和親密的人。但其實她們當時未成年，未必懂掙扎，或在被侵犯過程中會有『特別的感覺』，覺得有罪疚感」。

對於一名前教練8年前涉嫌藉詞為女學生按摩，把她帶到自己家中非禮，及後被裁定非禮罪名不成立，協會表示不會評論個別案件，亦相信法庭作出公正裁決。但吳穎英擔心，受害人或因為此事，害怕不夠證據指證而噤聲。