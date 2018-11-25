物管公司引入巡邏系統 巡樓智能打卡 QR code確認訪客

明報記者 陳柔雅

新鴻基地產旗下康業控股有限公司2014年起使用自家研發的Nitrol智能流動巡邏系統，康業旗下現有逾300多間物業正使用。該部特別設計的智能手機，系統設定了巡邏路線及工作，保安每抵達一個位置便可「打卡」，若發現後樓梯堆滿雜物，可即時拍照上傳至系統並透過傳送錄音匯報，讓公司及清潔供應商等知悉，可立即派人處理。

提供巡邏路線 用影音匯報

康業控股有限公司副主席及行政總裁鄺正煒指出，以往保安未必準確完成巡邏工作，又需用紙筆記錄情况，智能系統則有助提升效率，縮短處理投訴的時間。該公司近年也在屋苑引入智能管理服務，如「So-Prop」手機應用程式，住戶可查閱屋苑資訊、管理費單等。鄺說住客可發送QR Code予訪客，訪客只要抵達屋苑時顯示QR Code確認身分，就可出入屋苑，「方便前線保安，也不需這麼麻煩要逐個查身分證」。

至於智能科技能否解決人手不足問題，鄺正煒說科技不能全面取代人手，也難整體量化所減省的人力，有時在科技協助下，6至7名保安可應付10人的工作。他認為，科技可改善服務質素，「保安就不用經常只盯着閉路電視，可以多同客人溝通」。

盼智能化吸引年輕人入行

鄺表示，物管行業向來不太吸引年輕人，但近年發展趨向智能化，認為科技是年輕人強項，相信會吸引新血入行。他說，近年透過舉辦比賽，讓員工提交創意的智能科技構思，鼓勵他們創新，「最重要他們找到痛處，再思考如何解決，我們再找專業人士實踐，是由下而上去改變」。